اقتصاية دبي: تغطية واجهة المطاعم في رمضان اختياري

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قالت اقتصادية دبي إن التعميم الخاص بشأن تقديم المطاعم في دبي خدماتها خلال فترات الصيام في شهر رمضان هو قرار اختياري. مؤكدة أن التعميم يمنح إدارات المطاعم العاملة في

الإمارة خيار تغطية المطاعم بستائر أو ازالتها خلال فترة تقديم الأطعمة للمستهلكين في ساعات الصيام.

ويأتي التعميم ليحل محل تعميم سابق معمول به منذ سنوات كان يلزم المطاعم والمنشآت بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات كشرط لتقديم الطعام خلال فترات الصيام في شهر رمضان.

وقالت اقتصادية دبي إن التعميم الجديد دخل حيز التنفيذ اليوم الموافق 13 أبريل 2021، والموافق أول أيام شهر رمضان، ومن دون تصريح مسبق من اقتصادية دبي. مؤكدة أنه يتماشى مع الممارسات المعتادة المعمول بها في هذا الصدد لدى المطاعم العاملة في إمارة دبي.

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