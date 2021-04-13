«أبوظبي الإسلامي» يؤجّل أقساط التمويل للمتعاملين خلال رمضان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، بأنه سيؤجل سداد قسط شهر واحد عن التمويلات الشخصية المستحقة على المتعاملين المؤهلين خلال شهر رمضان المبارك دون أي تكاليف أو رسوم إضافية.

وأفاد المصرف، في بيان، بأن التأجيل يهدف إلى التخفيف من أعباء التدفقات النقدية بالنسبة لمتعاملي المصرف خلال الشهر الفضيل الذي تزداد فيه نفقاتهم، إضافة إلى دعم المتعاملين من ناحية إدارة التزاماتهم المالية على المديين المتوسط والطويل، لافتاً إلى أن هذه المبادرة أحد التقاليد السنوية التي يقوم بها المصرف خلال شهر رمضان من كلّ عام، في إطار جهوده الرامية لتلبية احتياجات عملائه المالية.

وقال الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف، فيليب كينغ، إن المصرف يواصل تقديم هذه المبادرة السنوية بهدف تخفيف الأعباء المالية على المتعاملين خلال شهر رمضان المبارك. وأضاف: «كانت الأشهر الـ12 الماضية صعبة جداً بالنسبة لبعض العائلات، لذا نرغب بمساعدة المتعاملين على إدارة نفقاتهم المالية، سواء من خلال تزويدهم بمنتجات وخدمات جديدة تسهم في تخفيف أعبائهم المالية الراهنة، أو عبر مساعدتهم على إدارة احتياجاتهم المالية على نحو أكثر كفاءة».

وبحسب البيان، سيتواصل المصرف مع المتعاملين الذين يستوفون شروط تأجيل سداد الأقساط من خلال الرسائل النصية القصيرة، وسيتم تزويدهم برابط لقراءة شروط وأحكام البرنامج. كما يمكن للمتعاملين الذين يستوفون شروط البرنامج تقديم موافقتهم عبر الرسائل القصيرة، إذا رغبوا في تأجيل سداد قسط شهر واحد.

وذكر المصرف أن هذا العرض يسري على الأقساط المستحقة خلال الفترة بين 11 أبريل والأول من مايو 2021.

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