اقتصادية دبي: تقديم الطعام في نهار رمضان دون ستائر في المطاعم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصدرت اقتصادية دبي، أمس، تعميماً بشأن تقديم خدمة الطعام خلال فترات الصيام في شهر رمضان، حيث أجاز التعميم للمطاعم في دبي توفير خدمة تقديم الطعام للزبائن، من دون تركيب ستائر أو تغطية الواجهات.

ويأتي هذا التعديل ليحلّ محل التعميم المعمول به منذ سنوات، الذي كان يُلزم المطاعم والمنشآت بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات، شرطاً لتقديم الطعام خلال فترات الصيام في رمضان.

وأوضحت اقتصادية دبي أن التعميم سيدخل حيز التنفيذ من اليوم الأول لشهر رمضان، ومن دون تصريح مُسبق من قِبل الدائرة، ليتماشى هذا الإجراء مع الممارسات المعتادة، والمعمول بها في هذا الخصوص لدى المطاعم في دبي.

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