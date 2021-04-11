حمدان بن محمد: «إكسبو 2020 دبي» سيكون الأفضل في تاريخ المعرض

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن معرض «إكسبو 2020 دبي» سيكون الدورة الأفضل في تاريخ المعرض الممتد لـ168 عاماً، من أجل رسم ملامح مستقبل أفضل للجميع، عبر تعزيز التعاون تحت شعار: «تواصل العقول وصُنع المستقبل».

وأعرب سموه خلال زيارته لموقع «إكسبو 2020 دبي»، عن سعادته بمستوى الجاهزية التي وصل إليها الموقع، وبما سيقدمه من برامج وفعاليات خلال استضافة دبي للحدث الدولي الكبير.

وقال سموه: «وعدنا قيادتنا والعالم بأن ننظم أفضل دورة في تاريخ المعرض العالمي، وإخراجه بصورة مشرّفة لدولة الإمارات وشعبها والعرب بصفة عامة، ونؤكد لهم قدرتنا على ذلك، بفضل العقول والكوادر الوطنية وجهودهم المخلصة».

وأضاف سمو ولي عهد دبي: «بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، والمتابعة الحثيثة لتفاصيل الحدث، قادرون على إبهار العالم من خلال منصة حضارية دولية تستعرض ثقافات الشعوب وابتكاراتها وإبداعاتها والحلول التي تقدمها لأهم قضايا العصر».

وكتب سموه في تغريدة على موقع التدوين «تويتر»: «زرت موقع (إكسبو 2020 دبي)، وسُعدت بمستوى الجاهزية التي وصل إليها الموقع، وبما سيقدم من برامج وفعاليات خلال استضافة دبي للحدث الدولي الكبير».

واطّلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على استعدادات جاهزية موقع «إكسبو 2020 دبي»، والجهود المبذولة من قبل الجهات المختلفة لاستضافة الحدث الدولي في أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 190 دولة تمثل قارات العالم.

ورافق سموه خلال الزيارة: سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم الهاشمي، والرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري، المهندس أحمد الخطيب.

جولة تفقدية

وقام سمو ولي عهد دبي خلال زيارته لموقع «إكسبو 2020 دبي» بجولة تفقدية في موقع الحدث العالمي الكبير، شملت ساحة الوصل، وجناح الاستدامة (تيرّا)، إذ اطلع سموّه على الملامح المعمارية والهندسية والتقنية في الموقع، فضلاً عن المحتوى والعروض وبرامج الفعاليات التي سيقدمها «إكسبو 2020 دبي» أثناء فترة إقامة الحدث الدولي الذي ستستضيفه الإمارات في دبي من الأول من أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022، بما في ذلك تجربة الزائر في «تيرّا».

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى شرح حول المحتوى والعروض التي ستُقام في «ساحة الوصل»، المَعلم المعماري الرئيس في الموقع، وأحدث معالم مدينة دبي الحضارية، إذ ستكون ساحة الوصل وقبتها الفولاذية العملاقة النقطة المحورية للاحتفالات في فترة إقامة «إكسبو 2020 دبي» الممتدة ستة أشهر، وتصل بين مناطق الموضوعات الثلاث في قلب الموقع.

وستستضيف «ساحة الوصل» عدداً من الفعاليات والاحتفالات الضخمة في فترة الحدث، وستكون قبتها الدائرية شاشة عملاقة توفر تجربة عرض غامرة بنطاق 360 درجة، يمكن مشاهدتها من الداخل والخارج.

جناح «الاستدامة»

وفي «تيرّا»، استمع سموه من الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في «إكسبو 2020 دبي»، مرجان فريدوني، إلى تفاصيل التجربة في جناح «الاستدامة»، حيث قام سموه بجولة في الجناح شملت منطقة أعماق المحيط.

ويمثل جناح «الاستدامة» نموذجاً يُحتذى على مستوى التصميم المعماري المستدام، وسيكون جزءاً من الإرث الذي سيخلّفه «إكسبو 2020 دبي» بعد إسدال الستار على فعالياته، حيث سيتحول إلى مركز للعلوم.

ويتطلع القائمون على جناح «الاستدامة» إلى أن يصبح «تيرّا» في مرحلة الإرث مبنى ذاتي الاستدامة يولّد احتياجاته الخاصة من الطاقة والمياه بنسبة 100%.

ولي عهد دبي:

• «قادرون على إبهار العالم، من خلال منصة حضارية دولية تستعرض ثقافات الشعوب وابتكاراتها وإبداعاتها».

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