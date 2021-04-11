قصــــة برج.. «ذا سيتاديل» برج تجاري يتألف من 48 طابقاً

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر «ذا سيتاديل» أحد أهم الأبراج التجارية وأكثرها نشاطاً في منطقة «الخليج التجاري»، ويقع على امتداد «الجداف - قناة دبي المائية».

يعد البرج من المباني شاهقة الارتفاع، إذ يبلغ طوله 201 متر، ويتألف من 48 طابقاً، ويضم مكاتب وصالات عرض ومحال تجارية. تم تشييد المشروع بواسطة «شركة ديار للتطوير»، وبدأت أعمال البناء فيه عام 2005، وتسليمه عام 2009.

يوفر البرج خدمات أمنية على مدار 24 ساعة، مثل كاميرات المراقبة عالية الجودة، ونظام إضاءة للطوارئ، كما يشتمل على خدمات مميزة ترفع من مميزاته.

تراوح مساحة المكاتب للإيجار في «ذا سيتاديل» بين 887 و2874 قدماً مربعة، فيما تراوح القيم التأجيرية فيه بين 65 ألفاً و120 ألف درهم.

تتميز المكاتب في الطوابق العليا من المبنى بإطلالات على قناة دبي المائية.

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