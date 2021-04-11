مرسوم اتحادي بإعادة تشكيل مجلس إدارة «المركزي» برئاسة منصور بن زايد

المصدر: أبوظبي ■ وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً اتحادياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وعضوية كل من: عبدالرحمن صالح آل صالح نائباً للرئيس، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي نائباً للرئيس، وخالد محمد سالم بالعمى محافظاً للمصرف المركزي.

ويضم مجلس الإدارة كلاً من الأعضاء: يونس حاجي الخوري، سامي ضاعن القمزي، الدكتور علي محمد بخيت المداوي الرميثي.

يُذكر أنه تم تأسيس المصرف المركزي بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بصفته مؤسسة عامة، ويعمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وكفاءة النظام المصرفي للدولة، وحماية المستهلكين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news