«بي دبليو سي» و«موديز»: الإمارات تقود «الحوكمة» خليجياً

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أكدت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز «بي دبليو سي» البريطانية للخدمات المهنية أن الإمارات الأفضل أداءً بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالحوكمة بأشكالها الثلاثة، الحوكمة البيئية، والحوكمة الاجتماعية وحوكمة الشركات، وهي الأشكال التي تحظى باهتمام عالمي بالغ في الفترة الراهنة باعتبارها أهم 3 مقاييس ترصد استدامة الشركات والأعمال التجارية.

ونشرت «بي دبليو سي» أمس إصدار أبريل 2021 من سلسلة تقاريرها الدورية بعنوان «المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط»، والذي يرصد أحداث المستجدات في البيئة الاقتصادية لدى دول المنطقة.

وتطرق التقرير إلى رصد التقدم الذي حققته دول المنطقة على صعيد الحوكمة، فذكر أن الإمارات تتصدر دول الخليج في تَبَنّي مفهوم الحوكمة وتطبيقاته، موضحاً أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» المتخصصة في خدمات التصنيف الائتماني قد منحت الإمارات أعلى تصنيف خليجياً في تطبيقات الحوكمة، وفقاً لأحدث تصنيفاتها الصادرة في هذا الشأن.

وتطرق التقرير إلى التغييرات التي أعلنتها الإمارات خلال الفترة الأخيرة بشأن منح جنسيتها لبعض الفئات من الوافدين، وأيضاً تأشيرة الإقامة لمدة عام التي أعلنت دبي في نهاية العام الماضي عن منحها لبعض المؤهلين من المحترفين في مجال التقنية الحديثة والراغبين في العمل عن بُعد من دبي.

ووصف التقرير المبادرات من جانب حكومتي الإمارات ودبي بأنها من أبرز التغيرات التي تشهدها دول الخليج في إطار التجاوب مع الظروف الجديدة التي أفرزها تفشي «كوفيد 19» في العالم.

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