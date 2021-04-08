مكتوم بن محمد يعتمد تعيين فاضل العلي رئيساً لمجلس إدارة «دبي للخدمات المالية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، بصفته رئيساً لمركز دبي المالي العالمي، تعيين فاضل العلي، رئيساً لمجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.

مكتوم بن محمد: - «ثقتنا عالية بفاضل العلي، ومتفائل بدوره التطويري في سلطة دبي للخدمات المالية». - «أسهم صائب أيغنر في تطوير أنظمة ومعايير مستقلة رسّخت سُمعة مركز دبي المالي العالمي».

ويأتي تعيين فاضل العلي، بعد تقاعد صائب أيغنر في الأول من يونيو 2021، حيث أسهم على مدار 17 عاماً منذ تعيينه في سلطة دبي للخدمات المالية في تعزيز موقعها منظماً فاعلاً ومستقلاً للخدمات المالية في دبي، والحفاظ على مكانة رائدة لمركز دبي المالي العالمي في المنطقة وعالمياً.

وقال سموّه: «أسهم صائب عبر 17 عاماً في تطوير أنظمة ومعايير مستقلة رسّخت سُمعة وثقة عالمية بمركز دبي المالي العالمي، وثقتنا عالية بفاضل العلي، ومتفائل بدوره التطويري في سلطة دبي للخدمات المالية».

وكان العلي شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، ونائب الرئيس التنفيذي، ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار في بنك أبوظبي الأول، ومدير شركة دبي للطاقة.

كما تقلّد مناصب في شركة دبي القابضة، منها رئيس تنفيذي ورئيس الشؤون المالية.

وكان أيضاً رئيساً لمجلس إدارة كل من مجموعة دبي للعقارات، و«دبي إنترناشيونال»، إضافة إلى عضوية إدارة العديد من المجالس الأخرى.

سلطة دبي للخدمات المالية

تُعد سلطة دبي للخدمات المالية المنظم المستقل للخدمات المالية وما يتصل بها، التي تتم ممارستها في مركز دبي المالي العالمي، وهي منطقة مالية حرة صُممت بشكل خاص لهذا الغرض في دبي، وبهدف حماية المستخدمين المباشرين وغير المباشرين لأنشطة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

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