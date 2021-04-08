«ويزإير أبوظبي» إلى تل أبيب اعتباراً من 18 أبريل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «ويزإير أبوظبي» عن بدء تسيير رحلاتها من أبوظبي إلى تل أبيب، اعتباراً من 18 أبريل 2021، وذلك بعد الإعلان عن إدراج إسرائيل ضمن قائمة الدول الخضراء، التي تضم الدول التي يُعفى المسافرون القادمون منها من إجراءات العزل الصحي عند زيارة أبوظبي.

وأفادت الشركة في بيان، بأن التذاكر تتوافر بأسعار تنافسية تبدأ من 99 درهماً، مشيرة إلى أنها ستُشغّل ثلاث رحلات أسبوعية من أبوظبي إلى تل أبيب خلال أبريل الجاري، قبل أن تصبح يومية مايو المقبل. وأوضحت أن السعر محدد لاتجاه واحد، بما في ذلك الرسوم الإدارية، ويشمل حقيبة يد واحدة (بقياس: 40×30×20 سم)، فيما تخضع حقيبة «ترولي» وكل قطعة من الأمتعة المسجلة لرسوم إضافية، لافتة إلى أن السعر ينطبق على الحجوزات التي تتم عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وتطبيق «WIZZ» للهاتف المحمول.

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