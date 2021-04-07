مكتوم بن محمد يعتمد تعيين فاضل العلي رئيساً لمجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، بصفته رئيسا لمركز دبي المالي العالمي تعيين فاضل العلي رئيساً لمجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.

يأتي تعيين فاضل العلي بعد تقاعد صائب أيغنر في 1 يونيو 2021، حيث ساهم على مدار 17 عاماً منذ تعيينه في سلطة دبي للخدمات المالية في تعزيز موقعها كمنظم فعال ومستقل للخدمات المالية في إمارة دبي، والحفاظ على مكانة رائدة لمركز دبي المالي العالمي في المنطقة وعلى الصعيد الدولي.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "ساهم صائب عبر 17 عاماً في تطوير أنظمة ومعايير مستقلة رسخت سمعة وثقة عالمية في مركز دبي المالي العالمي.. وثقتنا عالية في الأخ فاضل العلي ومتفائل بدوره التطويري في سلطة دبي للخدمات المالية".

هذا وقد شغل فاضل العلي منصب نائب رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، ونائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار في بنك أبوظبي الأول، ومدير شركة دبي للطاقة. كما تقلد العديد من المناصب في شركة دبي القابضة منها رئيس تنفيذي ورئيس الشؤون المالية ورئيس تنفيذي للعمليات، كما كان رئيساً لمجلس إدارة كل من مجموعة دبي للعقارات، وشركة دبي انترناشيونال، بالإضافة إلى عضوية إدارة العديد من المجالس الأخرى.

الجدير بالذكر أن سلطة دبـي للخدمات المالية هي المنظم المستقل للخدمات المالية، وما يتصل بها والتي تتم ممارستها في أو من مركز دبـي المالي العالمي، وهي منطقة مالية حرة صممت بشكل خاص لهذا الغرض في دبـي، وبهدف حماية المستخدمين المباشرين وغير المباشرين لأنشطة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

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