«ويجو»: 77% من المسافرين في المنطقة مستعدون للحصول على اللقاح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف محرك البحث الخاص بالسفر «ويجو»، عن أن 77% من المسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستعدون ويخططون لأخذ اللقاح المضاد لـ«كورونا» بمجرد توافره في بلادهم.

وأظهرت نتائج استطلاع أجراه «ويجو» حول سلوكيات المستهلك وتوجهات السفر للربع الأول من العام الجاري، أن نحو 45% من المشاركين لديهم خطط للسفر في غضون الشهر المقبل. وأشارت النتائج إلى أبرز أنواع العطلات التي يختارها المسافرون في المنطقة، حيث اختار 36% منهم إجازة فاخرة، فيما اختار 26% رحلة ترفيهية مع عائلاتهم.

وقال المدير العام لشركة «ويجو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، مأمون حميدان: «مع مواصلة الدول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تكثيف جهودها للسيطرة على فيروس (كورونا) والوقاية منه، نعتقد أن المزيد من المسافرين سيشعرون بالاطمئنان للسفر مرة أخرى في الأشهر المقبلة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news