"سياحة أبوظبي": السماح بتقديم الطعام خلال فترات الصيام بشرط.. تعرف إليه

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

ألزمت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي المنشات السياحية والفندقية الراغبة في تقديم الطعام خلال فترات الصيام في شهر رمضان بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات كشرط لتقديم الوجبات.

ودعت الدائرة في تعميم أصدرته اليوم كافة المنشات السياحية والفندقية للالتزام بهذه التعليمات تفاديا للإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها ضد المخالفين وفقا للتشريعات النافذة.

وحذرت من أنه سيتم تفتيش المنشات السياحية والفندقية في الامارة من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات الجديدة.

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