49 ألف وحدة سكنية جديدة في دبي خلال 2020

أظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء أن إجمالي عدد الوحدات السكنية في الإمارة وصل إلى 735 ألفاً و559 وحدة سكنية في نهاية العام الماضي، مقارنة بـ 686 ألفاً و480 في عام 2019، بزيادة بلغت 49 ألفاً و79 وحدة جديدة، وبنسبة نمو وصلت إلى 7.15%.

وفقاً للبيانات التي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، استحوذت الشقق على الجزء الأكبر من الوحدات السكنية، مسجلة 581 ألفاً و166 شقة، فيما بلغ عدد وحدات الفلل 130 ألفاً و535 وحدة.

ووصل عدد الوحدات السكنية في مناطق الحضر إلى نحو 713 ألف وحدة، مقابل نحو 29 ألفاً في مناطق الريف.

إلى ذلك، أظهرت بيانات للمركز أن إجمالي عدد المباني المكتملة في دبي بنهاية العام الماضي وصل إلى 171 ألفاً و291 مبنى، منها نحو 155 ألفاً في المناطق الحضرية، ونحو 16.3 ألفاً في المناطق الريفية.