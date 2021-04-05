اقتصادية دبي و«أمازون» تدعمان المشروعات الناشئة في الاقتصاد الرقمي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، وشركة «أمازون»، عن إطلاق برنامج جديد لدعم نمو المشروعات الناشئة من حاملي «رخصة تاجر»، في الاقتصاد الرقمي، وذلك من خلال تقديم مواد تعليمية إلكترونية مخصّصة للراغبين في توسيع أعمالهم، والوصول إلى شريحة أوسع من العملاء عبر الإنترنت.

وأوضحت اقتصادية دبي، في بيان أمس، أن البرنامج الجديد يتيح الوصول إلى «جامعة البائعين» (Seller University)، التابعة لـ«أمازون»، والتي تقدم مجموعة واسعة من المحتوى التعليمي الذي يضم مقاطع الفيديو الإلكترونية ومواد التدريب التي تساعد الشركات والمشروعات الناشئة على إتقان أهم الأدوات والتطبيقات اللازمة لبناء علاماتهم التجارية بنجاح، فضلاً عن تحقيق النمو والتوسع والوصول إلى ملايين المتعاملين عبر متجر «Amazon.ae».

قسم للعرض

وستخصّص «أمازون» قسماً يعرض منتجات المشروعات الناشئة من حاملي «رخصة تاجر»، في الصفحة الرئيسة لمتجرها في الإمارات، بمجرد استكمال إجراءات التسجيل للبيع على متجر «Amazon.ae».

وسيتاح لأصحاب تلك المشروعات فرصة للعمل عن كثب مع فريق عمل «أمازون»، للحصول على نصائح وإرشادات حول استراتيجية البيع لمساعدتهم في مواصلة أعمالهم وتحقيق النمو.

تسهيل

وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، عمر المهيري: «نسعى إلى تقديم الحلول التي تسهّل ممارسة العمل التجاري الإلكتروني ونمو هذا القطاع الحيوي في دبي، إلى جانب تحقيق الاستدامة من النواحي الاقتصادية، وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية جاذبة للأعمال». وأضاف أن «التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، سيسهم في رفع مستوى الكفاءة وبناء بيئة أعمال تلبي أعلى المعايير العالمية، حيث تسعى اقتصادية دبي إلى تسريع تطبيق المبادرات في مجال قطاع التجارة الإلكترونية، وتعزيز الابتكار والتكامل التكنولوجي في مجتمع الأعمال المحلي».

جزء جوهري

من جانبه، قال نائب رئيس شركة «أمازون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رونالدو مشحور، إن «دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد جزءاً جوهرياً من عملنا في (أمازون)، وضمن ثقافتنا القائمة على التركيز على المتعاملين».

وأضاف: «في الواقع، فإن أكثر من نصف ما يباع على متاجرنا عالمياً يأتي من بائعين خارجيين، ومعظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونحن على ثقة بقدرات الشركات الناشئة في الإمارات، ومن خلال التعاون مع الجهات الحكومية نهدف الى تسريع نجاحها، وتقديم خلاصة خبرتنا الواسعة في مجال البيع».

الدعم التشغيلي

يقدم فريق «أمازون» في الإمارات، الدعم التشغيلي للشركات والمشروعات الناشئة، خصوصاً في ما يتعلق بطريقة إدراج منتجاتها وكيفية الوصول إلى المتعاملين وبيع منتجاتها بنجاح، والمساعدة في جوانب أساسية مثل الشحن وإدارة المخزون والتسويق والإعلان، إضافة إلى اطلاعها على أحدث البرامج التي قد تسهم في نموّها بشكل أسرع على «Amazon.ae».

• البرنامج الجديد يتيح الوصول إلى «جامعة البائعين» التابعة لـ«أمازون».

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