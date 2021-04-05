«سكاي واردز» يوفر وسائل جديدة لكسب الأميال في الإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات»، أنه بعد إطلاق موقع skywardsmilesmall.com في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أصبح بإمكان أعضاء البرنامج في دولة الإمارات، كسب الأميال أثناء التسوق وشراء منتجات الموضة، والإلكترونيات، والصحة، والجمال، عبر الإنترنت لدى أكثر من 50 علامة تجارية، تشمل: «أُناس»، «علي إكسبريس»، «مذركير»، «شرف دي جي»، «بوتري بارن»، «هارفي نيكلز»، و«إتش آند إم».

وأفاد بيان صدر أمس، بأنه يمكن للأعضاء زيارة موقع skywardsmilesmall.com وتصفح قائمة تشمل 50 علامة تجارية مشاركة، وتسجيل دخولهم باستخدام تفاصيل حساب «سكاي واردز طيران الإمارات»، واختيار علامتهم التجارية المفضلة والمتابعة إلى الموقع الشبكي للعلامة التجارية لاستكمال عملية الشراء.

ووفقاً للبيان، يقدم برنامج الولاء للأعضاء، عرضاً لكسب الأميال يصل إلى 50 ميلاً مقابل كل 50 درهماً يتم إنفاقها.

يذكر أن عدد أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات» في العالم يزيد على 27 مليون عضو.

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