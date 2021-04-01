اقتصادية دبي: مؤشر ثقة المستهلك إلى أعلى مستوى منذ 2015

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بدبي، خلال الربع الأول من 2021، إلى أعلى مستوى له منذ الربع الثاني لعام 2015، حيث سجل 145 نقطة، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ139 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي، و142 نقطة من الربع الرابع لعام 2020.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، في بيان أمس، إن «المؤشر شهد ارتفاعاً بشأن تحسن الظروف المادية الشخصية للمستهلكين في الوقت الحالي، حيث أبدى 77% من المستهلكين تفاؤلهم مقارنة بـ70% للربع الرابع من 2020. كما ارتفع تفاؤل المستهلكين بخصوص الظروف المادية الشخصية، خلال الأشهر الـ12 المقبلة، حيث أبدى 84% من المستهلكين تفاؤلهم، مقارنة بـ73% بالفترة نفسها من العام الماضي».

تحسن الظروف

وأضاف: «المؤشر أظهر أن المواطنين هم الأكثر تفاؤلاً بتحسن الظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي بنسبة 89%، والمقيمين العرب هم الأكثر تفاؤلاً بتحسن الظروف المالية الشخصية في الأشهر الـ12 المقبلة بنسبة 87%».

وأشار لوتاه إلى «تفاؤل 84% من المستهلكين تجاه الوضع الاقتصادي، خلال الأشهر الـ12 المقبلة بشكل عام، وتفاؤل 89% من المستهلكين المواطنين، و87% من الأوروبيين والأميركيين والأستراليين تجاه الوضع الاقتصادي للفترة نفسها». وقال: «كما أبدى 87% من المستهلكين تفاؤلهم تجاه تحسن فرص الحصول على وظيفة، خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وأكثرهم تفاؤلاً هم الفئة العمرية بين الـ30-39، بنسبة تفاؤل بلغت 90%، ما يعكس الانطباع الإيجابي للمستهلكين تجاه توافر فرص العمل المناسبة، الأمر الذي أثر بشكل إيجابي في انطباعاتهم بشأن الحصول على وظيفة، خلال الفترة المقبلة».

شراء الأشياء

يشعر 79% من المستهلكين بأن الوقت مناسب لشراء الأشياء التي يحتاجونها، ويرغبون بشرائها، في حين وجد 94% من العاملين في القطاع العام بشكل خاص، و89% من الأوروبيين والأميركيين والأستراليين بشكل عام، أن الوقت مناسب لشراء احتياجاتهم. أما بشأن إنفاق النقود الزائدة على الحاجات الأساسية، أوضح المؤشر أن 38% من المستهلكين سينفقون على الإجازات، و37% على الترفيه خارج المنزل، و34% سيدخرون المبالغ الإضافية.

من جانب آخر، أظهر المؤشر الإجراءات المتخذة من قبل المستهلكين لعدم الخروج من الميزانية، حيث أبدى 48% من المستهلكين تقليل شراء الملابس الجديدة، و43% تأجيل تحديث التكنولوجيا، و41% سيخفضون شراء الوجبات الجديدة.

ويعكس مؤشر ثقة المستهلك، الذي تقوم به اقتصادية دبي، انطباع المستهلكين تجاه الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، بالإضافة إلى النيات والتوقعات المستقبلية لعمليات الشراء والادخار، وتصوراتهم حول فرص الحصول على وظيفة، والظروف المادية الشخصية، حيث تساعد هذه الدراسات في تطوير السياسات المتعلقة بحماية المستهلك، إضافة إلى توضيح هذه الانطباعات للقطاع الخاص، ليقوموا بتحليل الوضع وتطوير سياساتهم التسويقية.

التدابير الاحترازية

دعت اقتصادية دبي المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية، عبر تطبيق «مستهلك دبي»، المتوافر على متاجر: «أبل»، و«غوغل»، و«هواوي»، أو بالاتصال على 600545555، أو عبر الموقع الإلكتروني: consumerrights.ae

تفاؤل المستهلكين ارتفع بخصوص الظروف المالية الشخصية، خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

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