«دافزا» تطلق برنامج «سكاليتي» لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، عن إطلاق برنامج «سكاليتي» المبتكر، لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة المحلية والإقليمية والعالمية، ومساعدتها في تأسيس وتنمية أعمالها بالمنطقة.

ويوفر البرنامج للشركات إمكانية تأسيس وتشغيل أعمالها بمرونة وسهولة، مع تحقيق كفاءة تجارية عالية، حيث يوفر للشركات برنامجاً قائماً على الاشتراك، والذي يشمل رسوم الإيجار والترخيص، فضلاً عن تخصيص مساحة العمل المطلوبة لها. كما يساعد الشركات الناشئة للدفع لكل موظف على أساس شهري وضمن نموذج مرن يعتمد على نمو أعمال الشركة، ما يمكّنهم من زيادة عدد الموظفين بمرونة وكفاءة.

وقال مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، الدكتور محمد الزرعوني، في بيان أمس: «تتميز إمارة دبي بريادتها في تقديم برامج أعمال مبتكرة، تدعم المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين في تأسيس وتنمية أعمالهم بالمنطقة، حيث إنها تسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة لرواد الأعمال ودعم قوتها العاملة من خلال جذب المفكرين والموهوبين المبتكرين إلى الإمارة».

وأضاف: «تؤكد (دافزا) التزامها بتوفير البيئة المثالية للشركات التقنية المبتكرة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل: التكنولوجيا الطبية، والتكنولوجيا الزراعية، وغيرها».

وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً ملحوظاً في قطاع التكنولوجيا، بما فيها قطاع التكنولوجيا المالية (فينتيك)، وقطاع التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وقطاعات التكنولوجيا المتخصصة، والمدن الذكية، حيث من المتوقع أن تنمو التجارة الإلكترونية في دبي نحو 23%، لتصل إلى 27 مليار دولار (99.3 مليار درهم) في عام 2022، مدفوعة بالتحول الرقمي الذي فرضته تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وتغير في طلب وسلوكيات المستهلكين.

وسيعمل برنامج «سكاليتي» على تسهيل وصول الشركات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر توفير المزيد من الفرص لهم.

وقالت مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، آمنة لوتاه: «يتمثل عملنا في (دافزا) على رفد الشركات الناشئة ورواد الأعمال بجميع احتياجاتهم الأساسية التي تساعدهم على الازدهار وبناء علاقات استراتيجية وطيدة مع الشركاء، إذ تسعى (دافزا) عبر (سكاليتي) إلى تقديم حوافز استثنائية وخدمات متكاملة لرواد الأعمال، لتخفيف التحديات الرئيسة أثناء تأسيس أعمالهم، والتي تشمل تحديات التكاليف الأولية وتمويل مرحلة التأسيس واستقطاب المواهب، بالإضافة إلى القدرة على زيادة المبيعات».

حلول فنية للشركات الناشئة

قام برنامج «سكاليتي» برعاية مؤتمر «STEP»، وهو الحدث التكنولوجي الرائد للأسواق الناشئة، المسمى هذا العام «STEP Anywhere 2021»، والذي عقد في الفترة من 29 إلى 31 مارس 2021. كما سيستعرض البرنامج الحلول الفنية التي يوفرها للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، من خلال سلسلة من الخطابات وحلقات النقاش والاجتماعات الفردية.

وستتمكن الشركات الناشئة من التفاعل والتواصل مع فريق «سكاليتي»، لمعرفة المزيد عن البرنامج وفوائده، وقدرته على مساعدتهم في إعداد وتوسيع نطاق عملياتهم، حيث يوفر البرنامج لأعضائه إمكانية الوصول إلى مجموعة من أفضل الشركات المتخصصة في الضرائب والشؤون القانونية والمواهب والحلول المصرفية والحلول السحابية وبوابات الدفع، وغيرها.

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