إعلان من "طيران الإمارات" يثير جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت شركة "طيران الإمارات"، إنها ستطلق خدمات خاصة لـ"عقد الزواج" على متن طائراتها من طراز إيرباص أيه 380 العملاقة.

وأضافت الناقلة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "سنأخذ الحب إلى آفاق جديدة! يسرنا إطلاق خدمة زفاف خاصة لأولئك الذين يرغبون في عقد قرانهم على ارتفاع 40 ألف قدم".

وبينت الشركة أنه يمكن للراغبين بذلك التخطيط ليومهم المثالي على متن الطائرة العملاقة، المتوفرة على مسارات محددة.

ويظهر في الإعلان على صفحة الناقلة، علامة على شكل القلب بيضاء اللون بتاريخ الأول من أبريل من عام 2021.

وأثار الإعلان جدلاً بين القراء على مواقع التواصل الاجتماعي، كونه يتزامن مع تاريخ الأول من أبريل وهو المناسبة التي تعارف الناس عليها على أنها "كذبة أبريل"، إذ اعتبر البعض الإعلان مزحة فيما رجح آخرون أن يكون حقيقيا في ظل الخدمات المتميزة التي تقدمها الناقلة.

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