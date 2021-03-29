"ويجو": دبي الوجهة الأولى للسياحة في العالم حال رفع قيود السفر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال المدير التنفيذي لشركة "ويجو" المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، روس فيتش، إن دبي تتصدر الوجهات السياحية على مستوى العالم في خيارات الأشخاص الراغبين في السفر والسياحة، حال رفع القيود والمفروضة على حركة السفر الدولية بسبب جائحة "كورونا".

وأضاف فيتش أنه وبمجرد أن يتمكن الناس من السفر مرة أخرى، يصبحون على الفور مستعدين للسفر، وذلك وفق نتائج البحث عبر الموقع الشبكي للشركة، استناداً إلى عدد مرات بحثهم عن كل وجهة.

وبين أن دبي جاءت في صدارة قائمة الوجهات المرغوبة للسفر بصفة مطلقة، كما تصدرت أيضاً الوجهات المرغوبة للسفر خلال موسم الربيع تحديداً.

وقال: "إذا أخذنا السعودية على سبيل المثال، تُظهر بياناتنا أنه عندما خففت المملكة قيود السفر في منتصف سبتمبر وأوائل يناير الماضي، كانت هناك عودة فورية للسفر شهدها ارتفاع في حركة البحث على موقعنا".

وتابع فيتش: "من خلال موقعنا نرى أن الوجهة الأولى التي يرغب الناس لزيارتها هي دبي، تليها مدينة نيويورك في الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن جوازات السفر الصحية الجديدة ستجعل السفر أسهل وسيتم استخدامها لأكثر من مجرد السفر على متن طائرة.

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