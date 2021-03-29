%1.86 تراجعاً في مستويات التضخم خلال يناير 2021

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة 1.86% على أساس سنوي خلال يناير الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020، بينما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.15%، مقارنة بديسمبر 2020.

وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أمس، أن الرقم القياسي العام «التضخم» وصل إلى 106.13 نقاط في يناير 2021، مقابل 108.14 نقاط في يناير 2020، ومقابل 105.97 نقاط في ديسمبر 2020.

وأوضح المركز أن تراجع التضخم السنوي جاء نتيجة هبوط أسعار ست مجموعات إنفاق تتصدرها: السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين) بنسبة 3.16%، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنحو 1.43%، وخدمات النقل بنسبة 5.48%، والترويج والثقافة بنسبة 18.83% والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.47%، والتبغ بنسبة 0.3%.

وجاء ارتفاع التضخم على أساس شهري بسبب صعود خمس مجموعات رئيسة، تتصدرها التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 0.43%، وخدمات الصحة 0.54%، وخدمات النقل 1.86%، والترويج والثقافة 2.81%، والمطاعم والفنادق 0.09%.

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