قصــــة برج.. برج «تشرشل» السكني.. في المركز 56 بين أبراج دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر برجا «تشرشل» السكني والتجاري في منطقة الخليج التجاري بدبي Churchill Towers، مشروعاً طورته «شركة الإمارات الوطنية للاستثمار»، ويعرف أيضاً باسم «أبراج الإمارات الوطنية».

يتألف المشروع من برج تشرشل التنفيذي، وبرج تشرشل السكني الذي يعتبر أطول من البرج الأول، كما يصنف بأنه من أعلى الأبراج في تلك المنطقة التجارية، وحلّ في المركز 56 بين أبراج دبي بارتفاع يبلغ 244 متراً.

يوفر البرج السكني شققاً مكونة من غرفة حتى أربع غرف وصالة، مع مصاعد عالية السرعة، ومخزون كهرباء احتياطي، كما يشتمل على أنظمة تكييف وتدفئة مركزية، ويتيح صالة رياضية، وحمام سباحة، و«ساونا» و«جاكوزي»، فضلاً عن مناطق لعب مخصصة للأطفال، وملعب كرة سلة، ومصلى، وملعب للتنس، وآخر مصغر للغولف، كما يتيح لقاطنيه إدخال الحيوانات الأليفة.

يتشارك كلا البرجين «السكني» و«التجاري» في طابق أرضي يتضمن ردهة أنيقة ومكتب استقبال.

يضم البرج السكني 250 شقة مكونة من غرفة وصالة، و208 شقق من غرفتين وصالة، و12 شقة مكونة من ثلاث غرف وصالة، إضافة إلى شقق «بنتهاوس» تطل على الخليج التجاري و«برج خليفة».

تبدأ أسعار القيم التأجيرية للشقة المكونة من غرفة وصالة من 60 ألف درهم سنوياً، وللشقة المكونة من غرفتين وصالة من 80 ألف درهم سنوياً، فيما تراوح للشقق الأكبر بين 140 و150 ألف درهم.

أما من حيث البيع، فتراوح أسعار الشقق المكونة من غرفة وصالة في البرج السكني بين 800 ألف و1.5 مليون درهم، فيما تبدأ أسعار بيع الشقق المكونة من غرفتين وصالة من 1.2 إلى 2.4 مليون درهم، وترتفع إلى 3.2 ملايين درهم للشقق الأكبر.

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