«عمومية الواحة كابيتال» توافق على توزيع أرباح بنسبة 6% عن 2020

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وافق مساهمو شركة «الواحة كابيتال» الاستثمارية، خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، الذي عقد أول من أمس، على توزيع أرباح نقدية بواقع ستة فلوس للسهم، أي ما يعادل 6% من رأس المال المدفوع، وذلك عن العام الماضي.

وكانت «الواحة كابيتال» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، سجلت أرباحاً صافية قدرها 231 مليون درهم للعام 2020، مقابل خسارة 616 مليون درهم في عام 2019.

وأفادت الشركة في بيان أمس، بأنه خلال انعقاد الجمعية العمومية وتماشياً مع المتطلبات القانونية ذات الصلة، وافق المساهمون الحاضرون على تعيين أعضاء مجلس إدارة «الواحة كابيتال» الجديد (المجلس)، حيث أعيد انتخاب وليد المقرب المهيري رئيساً لمجلس الإدارة، وأحمد الظاهري نائباً لرئيس المجلس.

كذلك أُعيد انتخاب نادر الحمادي وراشد الكتبي ومحمد النويس ورشيد العميرة، أعضاء في مجلس الإدارة، فيما تم انتخاب حميد الشمري عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من كارلوس عبيد، الذي لم يترشح لإعادة انتخابه.

وقال المهيري: «لاشك في أن الأجيال المقبلة ستذكر عام 2020 لما حمله من تحديات أثرت على الاقتصاد العالمي جراء انتشار وباء (كوفيد-19)، لكن على الرغم من ذلك تمكنت (الواحة كابيتال) من العودة إلى تحقيق الأرباح في عام 2020، الأمر الذي جاء نتيجة اتباعها لاستراتيجية تحول فعالة، مدفوعة بتحسن كبير في أداء وحدة الاستثمارات الخاصة ومساهمة قوية من وحدة الأسواق العامة، كما كان أداء صناديق الائتمان والأسهم جديراً بالملاحظة، بل وتجاوز معايير القطاع من حيث العوائد في نهاية العام».

وأوضح أن أعمال وحدة الأسواق العامة حققت أرباحاً بلغت 321.4 مليون درهم، فيما أسهمت أعمال وحدة الاستثمارات الخاصة بصافي أرباح قدره 40 مليون درهم، مقابل خسارة قدرها 835.4 مليون درهم سجلت خلال عام 2019، بينما بلغ إجمالي أصول الشركة 8.9 مليارات درهم حتى 31 ديسمبر 2020، مقارنة بـ9.3 مليارات درهم في عام 2019.

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