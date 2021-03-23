مؤشر الأعمال.. افتتاح «كاف كافيه» في منطقة «الوصل 51» رسمياً

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

افتتح قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية بدبي، رسمياً، «كاف كافيه» في منطقة «الوصل 51»، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار مبادرة «جدم خير» الهادفة إلى تدشين المشروعات المتميزة ومنشآت العلامات التجارية الإقليمية والعالمية.

وحضر الافتتاح كل من مدير إدارة علاقات المتعاملين في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، عبدالعزيز بن حثبور، ومدير أول في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أحمد الشاعر، وصاحب الشركة، عامر خليفة بالحبالة.

«جدم خير»

وقال الشاعر، إن «مبادرة (جدم خير) تحمل الطابع الاقتصادي والمجتمعي في آنٍ واحد، ويسعدنا تقديم الدعم التحفيزي والمعنوي خلال الإطلاق الرسمي للمشروعات والمنشآت التجارية، الأمر الذي يؤكد مدى الاهتمام التي نوليه للشركات الجديدة، وحرصنا على متابعة واقع الأعمال عن كثب، إضافة إلى تعزيز ثقة الشركات الجديدة والقائمة بواقع الأعمال والحركة التجارية في دبي، حيث إن الجهات المسؤولة تعتبرها لاعباً اقتصادياً ومساهماً تنافسياً في تنمية اقتصاد الإمارة».

فرص

من جانبه، قال بالحبالة، إن «السبب الأساسي لخطوة الاستثمار في دبي، هو أن اقتصادها المتنامي يوفر العديد من فرص النجاح، فهي إحدى أكثر المدن ريادةً في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف أن «دبي تعد من بين أفضل المراكز التجارية العالمية، كونها سوقاً تجارية سريعة النمو، تمتلك العديد من الامتيازات، خصوصاً للشركات ومشروعات الأعمال التي تبحث عن قاعدة صلبة للنمو المستدام».

إيجابية

وأشار إلى أن دبي تشتهر بتسخير بيئات العمل الإيجابية لتمكين الأعمال التجارية من النمو على المستوى الدولي، كون مواطنيها ومقيميها يكونون نواة صلبة لخلق بيئة متسامحة متعددة الثقافات، وبذلك فهي تواكب دائماً أحدث الاتجاهات والتطورات العالمية.

وأضاف بالحبالة: «إن الاستثمار في مساق عالمي لريادة الأعمال مثل دبي، ليس من شأنه تعزيز اقتصادات الشركات التجارية فقط، وإنما تمكينها من الوصول إلى العالمية بما تمتلكه دبي من مقومات النمو المستدام».

توسّع

أفاد صاحب شركة «كاف كافيه»، عامر خليفة بالحبالة، بأن «كاف كافيه»، شركة خليجية تسعى إلى توسيع رقعة علامتها التجارية، ليس فقط في منطقة دول الخليج العربي فحسب، بل أيضاً على المستوى الدولي.

عامر بالحبالة:

«السبب الأساسي للاستثمار في دبي هو أن اقتصادها المتنامي يوفر العديد من فرص النجاح».

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