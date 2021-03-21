أحمد بن سعيد يؤكد أهمية الترويج لتلقي لقاح «كوفيد-19»

المصدر: دبي ■ وام

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات» رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ64 للمجلس الذي عقد عن بُعد، بحضور نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير. وناقش الاجتماع موضوعات عدة أبرزها تجربة «مجموعة إينوك» في مواجهة آثار جائحة «كوفيد -19» العالمية.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أهمية الترويج لتلقي لقاح «كوفيد-19»، والاستفادة من الخدمات التي توفرها الدولة من خلال المراكز الصحية في الإمارة.

من جهته، قال نائب رئيس المجلس، سعيد محمد الطاير: «تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، استعرضنا في الاجتماع عدداً من الاستراتيجيات والخطط والقرارات أبرزها إصدار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (6) لسنة 2021 بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي، بهدف إيجاد إطار تشريعي ينظِّم الجوانب المتعلِّقة بتقديم خدمة تبريد المناطق في الإمارة، لرفع كفاءة تشغيل وحدات تبريد المناطق والنشاطات التي تتعلق بتوليد الطاقة التبريدية وتوزيعها وبيعها». من جهته، قال الأمين العام للمجلس، أحمد بطي المحيربي، إن المجلس اطلع خلال الاجتماع على الإطار التنظيمي لتراخيص تداول المنتجات البترولية في إمارة دبي؛ ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، كما تم استعراض قرار تنظيم منافذ البيع بالتجزئة الجديدة للوقود، والتوزيع المتنقل للوقود، إضافة إلى قرار تنظيم تداول وتوزيع اسطوانات الغاز المسال ومهام لجنة المنتجات البترولية.

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