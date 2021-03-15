6 مجموعات سلعية تخفض مؤشر الأسعار السنوي في دبي خلال فبراير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي للإحصاء، بأن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 4.5% في فبراير 2021 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، نتيجة تراجع أسعار ست مجموعات سلعية.

وأوضح المركز في تقرير اليوم، أن أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود انخفضت بنسبة 9.14% والتي خفضت المؤشر بمقدار 3.72 نقطة، إضافة إلى انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 6.81% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.75 نقطة، فضلا عن تراجع أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 5.64% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.11 نقطة.

وأضاف أن أسعار قسم الطعام والمشروبات انخفضت بنسبة 0.43% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.06 نقطة، بجانب انخفاض أسعار قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 2.57% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.05 نقطة، فيما انخفضت أسعار قسم الصحة بنسبة 0.01%.

وبين التقرير أنه في المقابل ارتفعت أسعار كل من: قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.46% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.09 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.80% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.04 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.36% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.59% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.14% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.10%.

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