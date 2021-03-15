يستمر 24 ساعة.. «الاتحاد للطيران» تطلق عرضاً يبدأ من 999 درهماً إلى الدار البيضاء

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة الاتحاد للطيران» عن إطلاق عرض للسفر إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، بهدف تشجيع المسافرين على الاستمتاع بسفر من دون حجر صحي عند العودة إلى أبوظبي، وذلك عقب إضافة المغرب إلى «القائمة الخضراء».



وأفادت الشركة في بيان لها، بأن العرض يسري لمدة 24 ساعة فقط، عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني Etihad.com، لافتة إلى أن سعر التذكرة «ذهاب وعودة» يبلغ 999 درهماً عند السفر من أبوظبي إلى الدار البيضاء على متن الدرجة السياحية.

وبحسب الشركة، يشمل العرض أول 500 مقعد فقط يتم حجزها بناءً على أسبقية الحجز، في ما يبدأ العرض في تمام الساعة 11 صباح اليوم الإثنين 15 مارس 2021، وينتهي في تمام الساعة 11 صباح يوم الثلاثاء 16 مارس 2021 (بتوقيت دولة الإمارات).



ولفتت إلى أن المسافرين الذين يحجزون تذكرة سفر خلال الفترة يبن 16 و28 مارس 2021، ستتاح لهم التذكرة على متن الدرجة السياحة بأسعار تبدأ من 1995 درهماً، وعلى متن درجة الأعمال بأسعار تبدأ من 9995 درهماً، في ما يمكنهم السفر في أي وقت خلال الفترة بين 24 مارس و30 يونيو 2021. وأكدت «الاتحاد للطيران» أنه سيتم تشغيل رحلتين أسبوعياً باستخدام طائرة من طراز «بوينغ 9-787 دريملاينر» تضم ثلاث درجات.



إلى ذلك، أكدت «الاتحاد للطيران» أنه ومع مواصلة استئناف رحلاتها تدريجياً إلى مزيد من الوجهات عبر شبكتها، فسيتم استئناف الرحلات الإضافية التالية وفق القيود الدولية وإعادة فتح كل سوق على حدة، مشيرة إلى استئناف الرحلات إلى العاصمة الروسية موسكو يوم 25 مارس 2021، بواقع رحلتين أسبوعياً، وإلى سيشل يوم 26 مارس 2021، بواقع رحلتين أسبوعياً.

ولفتت إلى إعادة جدولة الرحلة الأولى إلى تل أبيب، إلى السادس من إبريل 2021، بواقع رحلتين أسبوعياً.



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