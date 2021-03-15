خدمات مالية.. استخدام بطاقة الائتمان بشكل آمن

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

عند استلام بطاقة الائتمان الخاصة بك، ينبغي اختيار الرقم السري بعناية، بحيث يصعب التنبؤ به، مع تجنب الأرقام المتوقعة، مثل سنة الميلاد، وغيرها، مع التوقيع على الوجه الخلفي للبطاقة.

ويجب عدم الإفصاح عن الرقم السري للبطاقة، وكذلك الامتناع عن استخدام البطاقة للشراء من المواقع الإلكترونية غير المعروفة، وعدم إرسال بيانات البطاقة عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات المحادثة عبر الجوال تحت أي ظرف.

كما يجب التأكد من تثبيت برنامج حماية فعال على الأجهزة المستخدمة، مع عدم استخدام شبكات الاتصال اللاسلكية في الأماكن العامة أثناء التسوق، مع تفعيل خدمة الإشعارات الفورية، حيث يستلم العميل بمجرد إجراء أي معاملة إشعاراً فورياً على هاتفه المسجل لدى البنك.

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