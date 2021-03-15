مركز «صحارى»: تأجير 80% من مساحات التجزئة في التوسعة الجديدة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد مركز تسوق «صحارى» أن المتسوقين والمتعاملين سيتمكنون من الاستمتاع بتجربة أفضل في المركز، بعد تأجير 80% من المساحات المتاحة لأنشطة التجزئة، في التوسعة الجديدة، لعلامات تجارية عالمية عدة.

وأفاد المركز في بيان، أمس، بأنه فضلاً عن استقطابها لعدد فريد من منافذ البيع والتجزئة، ستقدم التوسعة الجديدة في «صحاري» أيضاً خيارات أخرى للترفيه والمطاعم، فضلاً عن إضافة طابق مخصص لمستحضرات التجميل ومنتجات وخدمات الجمال، بما فيها مراكز «سبا»، وصالونات، ومحال لبيع العطور ومراكز العناية بالبشرة.

ووفقاً للبيان، فقد أسهمت التوسعة الجديدة في زيادة المساحة الإجمالية للمركز، ما يضمن له توفير تجربة متكاملة للمتسوقين وزوار المطاعم على حد سواء، في وقت توشك المرحلة الثالثة من التوسعة الغربية للمركز على الانتهاء، وستكون جاهزة لاستقبال الجمهور مع بداية الربع الثاني من عام 2021.

وقال المدير التنفيذي لـ«مدينة صحارى»، أكرم عمار، إن مركز «صحارى» بات الأكبر في الإمارات الشمالية، بعد التوسعة الغربية، إضافة إلى الدور الحيوي الذي سيلعبه في الارتقاء بتجربة الزوار، إذ أصبح يضم عدداً أكبر من المرافق التي تلبي احتياجات مختلف فئات متعاملي التجزئة والترفيه، بما فيها منطقة زجاجية جديدة تسمح بمرور ضوء الشمس الطبيعي للمقاهي والمطاعم، وغيرها من المحال الإضافية.

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