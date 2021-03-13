مجلس إدارة أسواق عجمان التعاونية يوصى بتوزيع 22% أرباحا نقدية

المصدر: عجمان - وام



أوصى مجلس إدارة أسواق عجمان التعاونية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 22% عن عام 2020 بواقع 10% نقدا على الأسهم و 12% نقدا على المشتريات على أن يرفع المقترح لإجتماع الجمعية العمومية خلال إجتماعها في 23 مارس الجاري.

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس الإدارة برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس الإدارة وبحضور الاعضاء .

وأوضح الشيخ محمد النعيمي بأن صافي أرباح الجمعية لعام 2020 بلغ 17 مليونا و473 ألفا و196 درهم بزيادة 5% عن ارباح عام2019 كما قفزت المبيعات الى 218 مليونا و340 ألفا و53 درهم بزيادة 10% عن العام السابق.

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