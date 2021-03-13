مشروعات صغيرة.. «ذا لوم ستور».. مشروع ناشئ لإنتاج مستحضرات تجميل طبيعية

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أسست رائدتا الأعمال، الشقيقتان: مزون ومثاني عبيد محمد مليحي، مشروعاً خاصاً بإنتاج مستحضرات تجميل عضوية وطبيعية.

وأكدت الشقيقتان مليحي، لـ«الإمارات اليوم»، أن المنتجات التي تقدمانها عبر مشروعهما الناشئ «ذا لوم ستور» طبيعية 100%، وعالية الجودة، لتعزيز الجمال الطبيعي دون اللجوء إلى المواد الكيميائية.

«رخصة تاجر»

يأتي «ذا لوم ستور» ضمن فئة «رخصة تاجر»، التي تصدرها اقتصادية دبي، وتُعنى بترخيص المشروعات الحرة التي تُمارس من محل الإقامة في إمارة دبي، والمشروعات التي تدار عبر الإنترنت، أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهدف الرخصة إلى توجيه أصحاب المشروعات إلى المسار الصحيح، لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال.

عوامل

وقالت مزون إن حبها هي وشقيقتها للاعتماد على النفس، ورغبتهما في اكتشاف قدراتهما، وإبراز إبداعاتهما في مجال ريادة الأعمال، كلها عوامل دفعتهما إلى تأسيس مشروعهما المشترك، لافتة إلى أن هذا الطموح نشأ من اهتمام الدولة المستمر باكتشاف مواهب وإبداعات الشباب ودعمها وتشجيعها.

رحلة المشروع

وأوضحت مزون أن رحلة المشروع بدأت من اهتمامات شخصية، وهواية منذ الصغر بالمنتجات الطبيعية التي تحضر في المنزل وتجربتها، وإثبات جودتها وفاعليتها لترطيب البشرة والجلد، مشيرة إلى أنه في معظم الأحيان يتم شراء منتجات تجميل باهظة الثمن، وقد لا تؤدي الغرض المطلوب منها.

وأضافت أنه بعد فترة من الخبرة والتجارب، قررت هي وأختها افتتاح مشروع إلكتروني خاص، من خلال صفحة في موقع «إنستغرام»، تحت عنوان: (@thelumstore.ae).

وتابعت مزون: «حصلنا على الرخصة التجارية المطلوبة في وقت سريع، وذلك لسهولة خطوات التسجيل، من خلال الموقع الإلكتروني (dedtrader.ae)»، مشيرة إلى أن «رخصة تاجر» ساعدت في تسهيل عملية إظهار رخصة قانونية في بدء مشروع ناجح.

رخصة مميزة

وقالت مزون إن «رخصة تاجر» تعد من الرخص المميزة لأصحاب مشروعات الأعمال الحرة، التي تُمارس من محل الإقامة بدبي وأصحاب المشروعات الناشئة، خصوصاً الشباب الإماراتيين المقبلين حديثاً على السوق المحلية.

وأكدت مزون أن الحصول على الرخصة يعتبر خطوة إيجابية في تحقيق أول هدف لمشروع «ذا لوم ستور»، للظهور بشكل رسمي في عرض المنتجات وضمان الحقوق، لافتة إلى أن المشروع لاقى استحساناً كبيراً من جميع الفئات العمرية.

وذكرت أن الحصول على «رخصة تاجر» عزز زيادة ثقة الزبائن بالمشروع، مشيرة إلى أنها تمكنت من المشاركة في العديد من المعارض والترويج والإعلان عن منتجات المشروع بشكل أفضل، إضافة إلى القدرة على عرض المنتجات في المحال التجارية والمواقع الإلكترونية، مثل: «باكمان»، و«نون».

مكونات طبيعية

وأكدت مزون أن المنتجات التي يطرحها «ذا لوم ستور» تقدم العناية الكاملة للجسم، باستخدام مستحضرات بمكونات طبيعية عضوية، مشددة على ضرورة البحث بشكل دائم ومستمر عن العناصر الطبيعية، بما فيها الزيوت والأعشاب الفعالة لتلائم جميع الفئات العمرية.

وقالت إن المشروع نجح في الوصول إلى زبائن من إمارتيْ: دبي وأبوظبي، معربة عن طموحها للوصول إلى العالمية.

إصدار 10.7 آلاف «رخصة تاجر»

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري، في اقتصادية دبي، 10 آلاف و756 «رخصة تاجر»، منذ إطلاق المبادرة عام 2017، وحتى 17 فبراير 2021.

واستحوذت الإناث على النسبة الأعلى من الرخص، حيث شكلن نحو 57% من عدد الرخص (6117).

ويتم الحصول على «رخصة تاجر» إلكترونياً في دقائق معدودة من أي مكان، من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني (dedtrader.ae)، واتباع الخطوات من خلال تسجيل بيانات الهوية الإماراتية، ثم اختيار نوع النشاط، وتحديد الاسم التجاري، وذكر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتم من خلالها عملية عرض المنتجات والخدمات.

«رخصة تاجر» عززت زيادة ثقة الزبائن، ودعمت المشاركة في المعارض لترويج المشروع.

الشقيقتان مزون ومثاني مليحي بدأتا رحلة المشروع من اهتمامات شخصية، وهواية منذ الصغر بالمنتجات الطبيعية.

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