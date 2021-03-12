74 % من المستخدمين في الإمارات يفضلون الدفع الإلكتروني للفواتير

المصدر: عبير عبدالحليم- أبوظبي

قال مدير تطوير الأعمال لدى شركة «Pay By» الإماراتية المتخصصة في الدفع الإلكتروني، ومقرها أبوظبي، أحمد السعدي، إن دراسة أجرتها الشركة، أظهرت أن 74% من المستخدمين في الدولة يفضلون الدفع الإلكتروني للفواتير، فيما يفضل 72% الدفع الإلكتروني للمستلزمات الخاصة بقطاع التجزئة والمطاعم.

وأضاف أن دولة الإمارات أصبحت منصة إقليمية رائدة لخدمات الدفع الإلكتروني، حيث تمكنت من جذب عدد كبير من الشركات العالمية والمحلية، لإطلاق مشروعاتها منها مع التطور الكبير في بنيتها التحتية للخدمات الإلكترونية، ودعم عمليات التحول الرقمي، فضلاً عن سهولة الاستخدام، وتطور القوانين والتشريعات، ومواكبتها للتغييرات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال.

إقبال كبير

وأضاف السعدي، لـ«الإمارات اليوم»، أن تطبيقات الدفع الإلكتروني تعد جديدة نوعاً ما، ليس فقط في الإمارات بل في معظم الدول، لاسيما مع انتشار جائحة «كورونا»، التي أدت إلى الإسراع بتبني تلك التطبيقات.

وأفاد بأن تطبيقات الدفع الإلكتروني وجدت إقبالاً كبيراً في الإمارات، خصوصاً أن 70% من سكان الدولة من فئة الشباب (أقل من 35 عاماً)، والذين يعتبرون في طليعة مستخدمي تلك التطبيقات، التي تزيد في عددها وخدماتها بشكل مستمر، سواء لما يهم المستهلكين، أو التجار، أو مقدمي الخدمات بشكل عام.

الدفع الإلكتروني

وتوقع السعدي عدم تراجع تبني التطبيقات الخاصة بالدفع الإلكتروني بعد انتهاء الجائحة، لاسيما بعد أن وجد المستخدمون أنها سهلة الاستخدام، فضلاً عن السرعة، ودرجة الأمان العالية التي تتمتع بها.

تطبيق

وكشف السعدي أن هناك أكثر من 100 ألف مستخدم، حالياً، لخدمات تطبيق «Pay By» الذي طورته الشركة ويحمل اسمها نفسه، موضحا أن أكثر الخدمات استخداما في الدفع الإلكتروني تتعلق بقطاعات التجزئة ودفع الفواتير.

وقال إن التطبيق بدأ خدمة الدفع المؤجل، التي تستهدف السماح للمستخدمين بالدفع بالتقسيط بالنسبة لفواتير البيع بالتجزئة، مشيراً إلى أن الخدمة قيد التجريب حالياً، تمهيداً لإطلاقها بشكل موسع قبل نهاية العام الجاري.

شراكات

وذكر السعدي أن هناك إقبالاً من البقالات وتجار التجزئة على استخدام تطبيق «Pay By»، لافتاً إلى أن أكثر من 70 بقالة في أبوظبي تقبل، حالياً، الدفع عبر التطبيق، كما تم إبرام شراكات مع جهات حكومية للدفع عبر التطبيق، مثل: دائرة النقل، فيما يوجد دعم من هيئة الصحة في أبوظبي لقبول المنشآت الصحية والصيدليات والمستشفيات الدفع، من خلال التطبيق، فضلاً عن شراكات مع جهات أخرى، مثل: مجموعة «اللولو هايبر ماركت»، وبنك أبوظبي الأول الذي فعّل 40 ألف نقطة في مجالات بيع التجزئة، للدفع عبر التطبيق.

أمان

أكد مدير تطوير الأعمال لدى شركة «Pay By»، أحمد السعدي، التزام تطبيق «Pay By» بأقصى درجات الأمان في الاستخدام، عبر الاستفادة من البنية الرقمية القوية للإمارات، وتنفيذ أحدث توجهات الأمن الإلكتروني، مثل: التشفير باستخدام الذكاء الاصطناعي، واتباع المعايير العالمية المعتمدة من جهات الأمن الإلكتروني الرئيسة في العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news