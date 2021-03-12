تقنية.. منال السويدي.. تستعين بتجارب المتعاملين لتطوير تطبيق بلدية دبي

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

استطاعت المواطنة، منال بن يعروف السويدي، إنجاز تطبيق مبتكر، وذلك بالاستفادة من دبلوم تصميم الخدمات الرقمية، الذي حصلت عليه بدعم من «دبي الذكية»، بهدف الاستعانة بتجارب المتعاملين في تطوير وتصميم تطبيق مبتكر، يضم عدداً كبيراً من الخدمات المقدمة للمتعاملين مع «بلدية دبي».

وأشارت السويدي، التي تعمل مديراً لإدارة علاقات المتعاملين والشركاء في بلدية دبي، إلى أنها عملت على تطبيق مجموعة من الأدوات الحديثة في تجربة التطبيق مع المتعاملين، والذي تم إطلاقه خلال الفترة الماضية، بما يضمن تطبيق محاور التصميم الإبداعي في إشراك المتعاملين لتطوير التطبيق الموحد لبلدية دبي، ولتحسين تجربة المتعامل للتطبيق الموحد، الذي يقدم ما يقارب 100 خدمة من خدمات «بلدية دبي» المخصصة للأفراد.

وأفادت بأنها عملت على تطوير التطبيق الموحد للبلدية، لزيادة تسهيل وتسريع إجراءات الخدمات المقدمة للمتعاملين، بعدما كان هناك 13 تطبيقاً مخصصاً من قبل لتقديم تلك الخدمات للمتعاملين.

وأشارت إلى أن «الدبلوم» ارتكز على استخدام التقنيات الحالية والناشئة، للمساعدة في تسريع عملية الابتكار، والإسهام بشكل مباشر في تحسين الاقتصاد والبيئة وجودة الحياة في دبي.

وأوضحت السويدي، أن تطوير التطبيق الموحد، شمل تصميمه عبر مراحل متعددة، اعتمدت فيه على مراحل التفكير التصميمي، والتي كانت من أهم الدروس المستفادة من «الدبلوم»، وكيف يتم الاعتماد على التقنيات الحديثة لضمان تصميم الخدمات والتطبيقات، بما يلبي احتياجات المتعاملين.

وأشارت إلى أن عملية التطوير للتطبيق، تضمنت مراحل عدة، شمل أبرزها ملاحظة رحلة المتعامل مع الخدمات ورسم تلك الرحلة، ثم الانتقال إلى مرحلة تحديد احتياجات التطوير، وتحديد نقاط التطوير المستهدفة، وتلقي ملاحظات الموظفين المختصين في تقديم الخدمات، ثم الوصول إلى مرحلة حصر الأفكار الجديدة، وهل تلبي الاحتياجات الخاصة بالمتعاملين، ثم مرحلة التوصل إلى نموذج الخدمات بالتطبيق، وحتى المرحلة النهائية لاختبار الخدمات، وتجربة رحلة المتعامل بالشكل النهائي قبل الطرح للمتعاملين.

وأشارت إلى أن التطبيق الموحد يتيح خدمات متعددة على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، ومن أبرز الخدمات المقدمة خدمة «مسكني» للمواطنين، لتسليم الأراضي المتفق عليها، إضافة إلى خدمة «خريطتي»، لتوضيح المواقع عبر أنظمة الملاحة الجغرافية.

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