«الاقتصاد»: استدعاء 3835 سيارة ودرّاجة نارية لعيوب تصنيعية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق حملات استدعاء تشمل 3835 سيارة ودرّاجة نارية من علامات «تويوتا»، و«مرسيدس بنز»، و«سوزوكي» التجارية، لتصليح عيوب تصنيعية.

حملة «تويوتا»

وأوضحت الوزارة أن حملة الاستدعاء الأولى تشمل 3731 سيارة من علامة «تويوتا» اليابانية من طرازي «راش» و«أفانزا» موديلات الأعوام: 2017 و2018 و2019، بالتعاون مع «شركة الفطيم للسيارات»، الوكيل المحلي المستورد لسيارات «تويوتا» و«لكزس» في الدولة.

وأشارت الوزارة في تقرير أصدرته، أمس، إلى عيب تصنيعي يتعلق باحتمال تمدد دافعة مضخة الوقود، نتيجة لظروف الصب غير الملائمة، ما قد يؤدي الى تعطل مضخة الوقود، وبالتالي تعطل المركبة.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن «الفطيم للسيارات» ستبادر بالاتصال بالمتعاملين المعنيين من أصحاب تلك المركبات، لإبلاغهم بالحملة، وإحضار سياراتهم للتصليح بمجرد توافر قطع الغيار، لافتة إلى أن عمليات التصليح ستتم بشكل مجاني.

حملة «مرسيدس بنز»

كما أعلنت وزارة الاقتصاد عن حملة استدعاء أخرى تشمل سبع سيارات من علامة «مرسيدس بنز» الألمانية، الفئة GLC-Class نموذج 253، موديلات الأعوام 2017-2020، وذلك اعتباراً من 24 مارس الجاري، بالتعاون مع «مشاريع قرقاش»، و«شركة الإمارات للسيارات».

وأرجعت الوزارة الاستدعاء إلى عدم توافق توصيل خطوط الغاز في نظام الترشيح مع المواصفات المطلوبة.

ولفتت الوزارة إلى تواصل «مشاريع قرقاش»، و«الإمارات للسيارات» مع المتعاملين المعنيين، لإبلاغهم ببدء حملة فحص تشمل جميع السيارات المعيبة التي تم استيرادها للإمارات من هذا الطراز، على أن تعفى عمليات التصليح من أي رسوم.

درّاجات «سوزوكي»

في السياق نفسه، أعلنت الوزارة عن حملة استدعاء ثالثة لدواعي السلامة تشمل 97 درّاجة نارية من طراز «سوزوكي LT-Z 90» المصنعة خلال الفترة من أبريل إلى يوليو 2019، بالتعاون مع «أوتو سبورت»، موزع «سوزوكي» للدرّاجات النارية في الدولة.

وأوضحت الوزارة أنه وفقاً للتحقيق الذي أجرته شركة «سوزوكي للدرّاجات النارية»، فقد ثبت أنه نظراً إلى الإعداد غير الصحيح لقوالب الحقن في صندوق منظف الهواء، فقد تتسرب غازات النفخ للغلاف الجوي، ما يستدعي استبدال الجزء المتأثر.

ودعت الوزارة أصحاب الدرّاجات النارية الذين يملكون هذا الطراز إلى فحصها وتصليحها، على أن يتم ذلك مجاناً دون أي كلفة عليهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news