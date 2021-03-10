200 شركة برتغالية للأثاث ستشارك في "إكسبو 2020"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أفادت الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث"، بأن هناك 200 شركة برتغالية متخصصة في الأساس ستشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي"، من إجمالي 8000 شركة هي مجموعة الشركات المنضوية تحت الرابطة.

وأشارت الرابطة، في تصريحات على هامش معرض الأخشاب، الذي يقام بمركز دبي التجاري خلال الفترة من 9 إلى 11 مارس الجاري. أن مبيعات الشركات البرتغالية المنضوية تحت مظلة الرابطة، تضاعفت في سبع سنوات في الإمارات،

وتشارك الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث" (AIMMP)، بـ 9 من أبرز الشركات البرتغالية المتخصصة في قطاع الأخشاب ضمن فعاليات الدورة الـ 15 من معرض دبي الدولي للأخشاب.

وأشارت، إلى أن تداعيات (كوفيد 19)، أثرت على تواجد الرابطة في الإمارات خلال العام الجاري، بسبب الإغلاق الذي تسببت فيه الجائحة، ولكنها لم تمنعها من المشاركة في الفعاليات المقامة بالدولة ومنها أخيرا معرض الأخشاب.

من جانبه، قال رئيس "الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث"، فيتور بوكاس: "يوفر معرض دبي للأخشاب، للشركات البرتغالية، منصة مثالية لإطلاق منتجاتها واستكشاف فرص عقد شراكات تجارية جديدة في منطقة الشرق الأوسط. وتمثل المشاركة في المعرض أيضاً جزءاً من برنامج منظم لدعم جهود الشركات البرتغالية في التوسع إلى أسواق دولية جديدة سريعة النمو انطلاقاً من الإمارات".

والشركات البرتغالية المشاركة هي Achilles Since 1905 و Castro Wood Floors و Madeipoçasو MBN Collectionsو MF Timber و PlacaNobreو Ribadao Wood Boutiqueو Ronfe Classicو X8 Solutions Group.

وتتخصص الشركات البرتغالية المشاركة في إنتاج وتصميم القطع المعدنية الرائعة للتصاميم الداخلية والخارجية، وقطع الأثاث المعدلة والمصممة حسب الطلب مثل الطاولات والكراسي وقبضات الأبواب، فضلاً عن منتجات الأرضيات والمصنوعات الخشبية الفنية وغيرها من التصاميم الخشبية ذات الجودة العالية والتي ترضي جميع الأذواق.

وتتمثل مهمة "الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث" بتمثيل وترويج وحماية مصالح الشركات البرتغالية ضمن خمسة أقسام فرعية تشكل قطاع الخشب والأثاث وهي الألواح الخشبية والخشب المكسو، النجارة، المفروشات، تصدير وإستيراد وتوزيع منتجات الخشب ومشتقاته، وتغليف المنتجات الخشبية. وتصدر هذه الصناعات البرتغالية ما يقرب من 2.6 مليار يورو سنوياً.

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