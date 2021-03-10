خدمات مالية.. إجراءات لحل المشكلات البنكية

المصدر: إعداد: أمل المنشاوي

قال المصرف المركزي إنه عندما يتعرض أحد عملاء البنوك لمشكلة ما، فإن الخطوة الأولى هي أن يحاول حلها مع موظفي البنك أو مركز الاتصال، مضيفاً أنه في حال لم يتمكن من حلها، فإن الخطوة الثانية هي تقديم شكوى رسمية إلى وحدة الشكاوى في البنك.

وتابع «المركزي» أنه في حال ظلت المشكلة معلقة دون حل، وكان هناك خلاف بشأن التزام بموجب الاتفاقية المصرفية، فإن العميل سيحتاج إلى طلب مشورة قانونية، وإذا لزم الأمر، يمكن للعميل رفع النزاع إلى المحاكم للحل.

وأشار إلى أنه يتم تسجيل الشكوى لدى إدارة حماية المستهلك في المصرف المركزي، عندما يتم التعامل مع هذه المسألة من قبل البنك، إلا أنها تظل دون حل. وسيحدد «المركزي» بعد ذلك ما إذا كان هناك انتهاك للقانون والتعامل مع أي انتهاك تم تحديده.

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