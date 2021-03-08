«تنظيم الاتصالات»: 118.7 ألف اشتراك جديد في وسائل الاتصال نهاية 2020

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية أن ديسمبر 2020 شهد زيادة كبيرة في اشتراكات وسائل الاتصال (الهواتف المحمولة، والإنترنت، والهاتف الثابت) بلغت 118 ألفاً و773 اشتراكاً مقابل نوفمبر الذي سبقه.

وأظهرت الإحصاءات التي أصدرتها الهيئة، أمس، وجود زيادة في اشتراكات الهواتف المحمولة بلغت 100 ألف و494 اشتراكاً خلال ديسمبر 2020، فيما ارتفعت اشتراكات الإنترنت 15 ألفاً و442 اشتراكاً، وازدادت اشتراكات الهاتف الثابت 2837 اشتراكاً.

الهواتف المحمولة

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بأن إجمالي الاشتراكات الفاعلة في الهواتف المحمولة في الدولة نهاية ديسبمر 2020، بلغ 18 مليوناً و278 ألفاً و817 اشتراكاً، مقابل 18 مليوناً و178 ألفاً و323 اشتراكاً في نوفمبر الذي سبقه، بزيادة تبلغ 100 ألف و494 اشتراكاً خلال شهر.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات» أن عدد اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 نسمة خلال ديسمبر 2020 بلغ 204.3 اشتراكات، ويعدّ من أعلى المعدلات عالمياً، مقابل 203.3 اشتراكات لكل 100 نسمة في نوفمبر الذي سبقه.

ووفقاً للإحصاءات الجديدة، فقد بلغ إجمالي عدد مشتركي خدمة «الدفع المقدم» خلال ديسمبر الماضي 14 مليوناً و655 ألفاً و21 اشتراكاً، مقابل 14 مليوناً و577 ألفاً و929 اشتراكاً في نوفمبر، بزيادة قدرها 77 ألفاً و92 اشتراكاً.

وسجل عدد الاشتراكات في نطام «الفاتورة» ثلاثة ملايين و623 ألفاً و796 اشتراكاً، مقابل ثلاثة ملايين و600 ألف و394 اشتراكاً في نوفمبر 2020، بزيادة قدرها 23 ألفاً و402 اشتراك.

وتقتصر الاشتراكات الفاعلة في الهاتف المحمول على المشتركين الذين أجروا مكالمة صوتية، أو مكالمة فيديو خلال الـ90 يوماً الماضية، أو أرسلوا رسالة نصية قصيرة، أو رسالة متعددة الوسائط خلال تلك المدة.

اشتراكات الإنترنت

ولفتت «تنظيم الاتصالات» إلى أن إجمالي الاشتراكات في خدمات الإنترنت في نهاية ديسمبر 2020 بلغ ثلاثة ملايين و45 ألفاً و957 اشتراكاً، مقابل ثلاثة ملايين و30 ألفاً و515 اشتراكاً في نهاية نوفمبر الذي سبقه، بزيادة تبلغ 15 ألفاً و442 اشتراكاً، موضحة أن جميع الاشتراكات في خدمات الإنترنت تأتي ضمن اشتراكات «النطاق العريض»، بعد أن سجلت اشتراكات الإنترنت عبر الخط الهاتفي «صفراً».

الهواتف الثابتة

وفي ما يتعلق باشتراكات الهواتف الثابتة، فقد بلغ إجمالي الاشتراكات في نهاية ديسمبر 2020 مليونين و123 ألفاً و529 اشتراكاً مقابل مليونين و120 ألفاً و692 اشتراكاً في نهاية نوفمبر السابق عليه، بزيادة تبلغ 2837 اشتراكاً، ليصل إجمالي عدد الاشتراكات في وسائل الاتصال في نهاية 2020 إلى 23 مليوناً و448 ألفاً و303 اشتراكات، مقابل 23 مليوناً و329 ألفاً و530 اشتراكاً في نوفمبر السابق عليه، بزيادة تبلغ 118 ألفاً و773 اشتراكاً.

«النطاق العريض»

ذكرت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أن عدد اشتراكات «النطاق العريض» في ديسمبر 2020 بلغ 34.04 اشتراكاً لكل 100 نسمة، مقابل 33.9 اشتراكاً في نوفمبر 2020.

وأوضحت أن الاشتراكات الفاعلة في الإنترنت تقتصر على المشتركين الذين استخدموا حساباتهم للوصول إلى الإنترنت خلال الـ90 يوماً الماضية.

• عدد اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 نسمة من أعلى المعدلات عالمياً.

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