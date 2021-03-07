مشروع تحت الإنجاز.. «كريك فيوز 1».. 634 وحدة سكنية بإطلالات على خور دبي

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أعلنت «شركة عزيزي للتطوير العقاري» عن إنجاز 58% من مشروعها «كريك فيوز 1» الذي يمتاز بموقع استثنائي وبإطلالاته البانورامية على «خور دبي» وأفق «داون تاون دبي».

يضم المشروع المكون من 19 طابقاً 634 وحدة تراوح بين 396 استوديو، و218 شقة من غرفة واحدة، و20 شقة من غرفتين، فضلاً عن 33 ألفاً و341 قدماً مربعة مخصصة لمساحات التجزئة. ومن المقرر تسليم المشروع في الربع الثاني من العام 2021، إذ تم إكمال هيكله وأعمال الطابوق بنسبة 100%، والتكسية الداخلية بنسبة 99%، في حين بلغت نسبة إنجاز أعمال البلاط والتكييف والتهوية 13%، وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والتمديدات الصحية 23%.

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