"ديوا" تدخل "غينيس" عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز في موقع واحد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، إنجازاً عالمياً جديداً بدخولها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد وبقدرة 9547 ميغاوات من الكهرباء، في مجمّع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.

وتسلّم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، الشهادة من ممثلي موسوعة "غينيس".

وقال الطاير، إن "الهيئة تطور خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء بما في ذلك رفع القدرة الإنتاجية وتعزيز شبكات النقل والتوزيع بناءً على توقعات الطلب على الكهرباء في دبي حتى عام 2030 والتي تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة، وذلك لضمان توفير الهيئة خدماتها لأكثر من مليون متعامل في دبي وفق أعلى مستويات الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة".

وأضاف أن "هذه الشهادة العالمية، تتوج جهود الهيئة المستمرة في توفير بنية تحتية متطورة للكهرباء والمياه لتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد ووجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن تكون الإمارة المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضّل للزائرين"، موضحاً أن إجمالي قيمة أصول محطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه في مجمع محطات جبل علي تزيد على 45 مليار درهم.



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