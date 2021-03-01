«طيران الإمارات» تتيح للمسافرين خيار شراء مقاعد مجاورة خالية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» أنه أصبح بإمكان المسافرين على متن الدرجة السياحية، الحصول على مزيد من الخصوصية، مع مساحة أرحب على متن الطائرة، بفضل الخيار الجديد لشراء ما يصل إلى ثلاثة مقاعد مجاورة خالية على الرحلة.

وأكدت «طيران الإمارات» في بيان لها أمس، بأنها ستعرض هذا الخيار لجميع المتعاملين من المسافرين على الدرجة السياحية الذين لديهم حجز مؤكد، لافتة إلى أن حجز المقاعد الخالية لن يتاح مسبقاً، وسيكون بحسب توافرها، إذ تُعرض للشراء على «كاونتر» إجراءات السفر في المطار قبل مغادرة الرحلة.

وبيّنت الشركة أن الكلفة لهذا الخيار تراوح بين 200 و600 درهم (55- 165 دولاراً) لكل مقعدٍ خالٍ، إضافة إلى الضرائب المطبقة حسب قطاع الرحلة.



وأوضحت «طيران الإمارات» أنها طرحت هذا الخيار الجديد استجابة لملاحظات المتعاملين، وتلبية لمتطلبات أولئك الذين يرغبون في مزيد من الخصوصية والمساحة أثناء سفرهم في الدرجة السياحية، ومنهم الأزواج الذين يفضلون الحصول على صف كامل من المقاعد لأنفسهم (بحد أقصى ثلاثة مقاعد في الصف ذاته)، أو الآباء الذين يسافرون مع أطفال رضّع، أو أولئك الذين يريدون حماية إضافية بمساحة أكبر في السفر في ظل جائحة فيروس كورونا «كوفيد ــ 19».



مجموعة متنوعة

وأشارت «طيران الإمارات» إلى أنها تقدم حالياً، إضافة إلى خيار المقاعد الخالية الجديد، مجموعة متنوعة من منتجات المقاعد لمتعاملي الدرجة السياحية لاختيار مقاعدهم المفضلة بناءً على متطلباتهم الخاصة، لافتة إلى أنها تقدم مقعداً بمساحة إضافية لتمديد الساقين، وهي المقاعد المجاورة لمخارج الطوارئ، والتي تخضع لمتطلبات السلامة. كما تقدم صفاً بمقعدين في الجزء الخلفي من طائرات «بوينغ 777»، وفي الدور العلوي لطائرات «إيرباص A380» بتقسيم الدرجتين.

ولفتت الناقلة إلى مقاعد مفضلة في القسم الأول من مقصورة طائرة «بوينغ 777»، ومقصورة الدور العلوي لطائرات «إيرباص A380» بتقسيم الدرجتين، إضافة إلى جميع المقاعد الأخرى في الدرجة السياحية.



حجز المقاعد

أكدت الناقلة أنه يمكن حجز هذه المقاعد إما عبر الموقع الشبكي، أو مراكز اتصال «طيران الإمارات»، أو عند إنجاز إجراءات السفر في المطار، أو على متن الطائرة، أو عن طريق وكلاء السفر المعتمدين، لافتة إلى أن توافر المقاعد مجاناً أو مقابل رسوم، يعتمد على فئة عضوية «سكاي واردز طيران الإمارات»، وفئة سعر التذكرة، ووقت المغادرة، وغير ذلك من الاحتياجات الخاصة.



الأمتعة الزائدة

كشفت «طيران الإمارات» أنها تقدم أيضاً خصومات سخية على رسوم الأمتعة الزائدة، لمساعدة المتعاملين الذين يسافرون مع أمتعة أساسية لا غنى عنها، إذ تتراوح الخصومات بين 35 و60% من الأسعار العادية حسب قطاع السفر، وينبغي حجزها والدفع مسبقاً حتى أربع ساعات قبل مغادرة الرحلة عبر الموقع الإلكتروني، أو من خلال مراكز الاتصال أو في مكتب مبيعات «طيران الإمارات».



واكدت الناقلة حرصها الدائم على تطبيق أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة، مشيرة إلى أنها أدخلت أخيراً تقنية من دون تلامس لتسهيل تنقل المتعاملين عبر مطار دبي الدولي.





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