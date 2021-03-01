«حديد الإمارات» تتجه إلى منتجات الصلب المسطحة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة حديد الإمارات، أمس، عن خططها لإضافة اللفائف المدرفلة على الساخن إلى مجموعة منتجاتها المتنوعة، لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية بشكل أساسي من المنتجات المسطحة عالية الجودة.

وذكرت الشركة، في بيان، أنها تجري حالياً تقييماً شاملاً للمشروع، الذي يتضمن إنشاء مصنع اللفائف المدرفلة على الساخن المؤتمت بالكامل، والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتتجاوز بذلك الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة، عند استكمال المشروع، خمسة ملايين طن في العام.

وأضافت أنه بفضل التقنيات الحديثة التي سيتبناها المصنع الجديد، سيكون واحداً من المرافق الصناعية الأقل من حيث البصمة الكربونية على مستوى المنطقة.

وأوضحت الشركة أن المنتجات المسطحة الجديدة، تدعم العديد من الصناعات والتطبيقات، مثل: صناعة السيارات، والصلب الكهربائي، وبناء السفن، والغلايات وأوعية الضغط، وأسطوانات الغاز، والهياكل المعدنية الثقيلة، والهياكل البحرية، والإنشاءات العامة، ومكونات الماكينات والآلات، والأنابيب، والأجهزة المنزلية، والصلب الهيكلي، ونحوها من المنتجات الأخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، المهندس سعيد غمران الرميثي، إن الشركة تسعى دائماً لتلبية احتياجات عملائها، عبر مجموعة متكاملة من المنتجات عالية الجودة والحلول الشاملة.

وأضاف: «تعتزم الشركة، عقب إجراء التقييم اللازم للمشروع، تلبية الطلب المتزايد على منتجات اللفائف المدرفلة على الساخن، ومنتجات الصلب المسطحة في السوق المحلية والأسواق الإقليمية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news