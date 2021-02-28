"دبي المالي" يرتفع 0.95%.. و"أبوظبي للأوراق المالية" 0.63%

المصدر: مدحت السويفي - دبي

ارتفعت مؤشرات الأسهم المحلية اليوم، بالتزامن مع عودة التعامل بالنسبة الاعتيادية القصوى لتراجع أسعار الأسهم المدرجة خلال الجلسة الواحدة وهي 10%، بعد أن تم تخفيضها إلى 5% بصورة مؤقتة خلال مارس 2020.

وأغلق سوق دبي المالي، مرتفعا بنسبة 0.95%، عند مستوى 2552 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 155 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 19 شركة من أصل 35 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت أسهم تيع شركات، وبقيت سبع شركات على ثبات.

من جانبه، أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، مرتفعا بنسبة 0.63%، عند مستوى 5664 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 849 مليون درهم.

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