«مصدر» تستهدف تطوير مشروعات طاقة متجددة في كازاخستان وآسيا الوسطى

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، إحدى الشركات التابعة لمبادلة للاستثمار، وصندوق الثروات السيادي في كازاخستان «سمروك-قازنيا»، أمس، عن توقيع اتفاقية استراتيجية لبحث فرص التعاون في تطوير مشروعات طاقة متجددة في كازاخستان والمساهمة في دعم تحقيق أهداف البلاد في مجال الطاقة النظيفة.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في تطوير مشروعات للطاقة المتجددة، وإمكانية إقامة مشروع مشترك بين الشركتين.

وأفاد بيان بأن كلاً من المدير التنفيذي بالإنابة لإدارة الطاقة النظيفة في «مصدر»، فواز المحرمي، والعضو المنتدب للخدمات اللوجستية والتعاون الدولي وعضو مجلس إدارة «سمروك-قازنيا»، يرزهان توتكوشيف، وقعا الاتفاقية خلال مراسم أقيمت في فندق «قصر الإمارات» بأبوظبي، حضرها الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، والرئيس التنفيذي لـ«سمروك-قازنيا»، أحمد جان يسيموف.

وقال محمد جميل الرمحي: «باعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة تنتشر مشروعاتها في 30 دولة، فإن (مصدر) تفخر بالمساهمة في دعم مساعي كازاخستان لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة».

وأضاف الرمحي: «نتطلع إلى التعاون مع (سمروك-قازنيا) في تطوير مشروعات طاقة متجددة، كما نرحب بتوسيع أنشطتنا في منطقة آسيا الوسطى، التي تحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة لنا».

من جانبه، أكد يسيموف، أن الشركة تمر بعملية تحوّل لتصبح شركة استثمارية قابضة، وهي تسعى جاهدة لتطبيق نموذج الأعمال ذاته الذي تطبّقه شركة «مبادلة» للاستثمار في إدارة مشروعاتها، بما يشمل أيضاً الاستثمارات الدولية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news