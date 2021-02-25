«أراضي دبي» تنجز 1.4 مليون خدمة رقمية خلال عام 2020

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، عن إنجازها ما يزيد على مليون و400 ألف خدمة رقمية للمتعاملين معها خلال عام 2020، عبر قنواتها الذكية المتمثلة في الموقع الإلكتروني للدائرة، وتطبيق «دبي ريست»، وذلك ضمن مسيرة التحوّل الرقمي، التي تنتهجها الدائرة لدعم رؤية دبي الذكية بصورة ملموسة، والمتوائمة مع أهداف «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، إضافة إلى مساعيها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في الدائرة، وتقديم خدمات إبداعية مبتكرة.

وجهة عقارية

وقال المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن، إن «أراضي دبي» تسعى إلى أن تجعل من إمارة دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة.

وأضاف: «انطلاقاً من هذه الرؤية، نواصل توفير وتعزيز خدماتنا المبتكرة والذكية، المواكبة لأحدث النظم العالمية ذات الصلة، الأمر الذي يسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار والتحوّل الرقمي، الذي بدوره ينعكس على شفافية الإجراءات المقدمة للمتعاملين، التي تعدّ بمثابة مرتكز أساسي لتطوير القطاع العقاري، وتوفير بيئة آمنة وصحية وداعمة لمختلف نواحي القطاع العقاري في الإمارة».

التحوّل الرقمي

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للحلول العقارية - الذراع التقنية لـ«أراضي دبي»، خليفة الزريم السويدي، إن البيانات المذكورة حول عدد الخدمات الرقمية في العام الماضي، تعكس الدور الكبير الذي تبذله «أراضي دبي» عبر ذراعها التقنية، «شركة الإمارات للحلول العقارية»، في تطوير خدمات جميع مؤسسات وقطاعات الدائرة، وتقديمها ضمن قوالب إلكترونية متقدمة تسهم في تنفيذ المعاملات كافة بمختلف أنواعها بفاعلية وسرعة ودقة أكبر، لافتاً إلى أن ذلك يوفر الوقت والجهد على المتعاملين.

وأكد السويدي مواصلة العمل خلال العام الجاري على تعزيز منظومة خدمات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي كإحدى الاتجاهات في دعم مسيرة الدائرة نحو التحوّل الرقمي الكامل.

خدمات رقمية

وشملت قائمة الخدمات الرقمية التي تم إنجازها في عام 2020: طلب دعوى تنفيذ، صحيفة الحالة الإيجارية، التحقق من صحة البطاقة الإلكترونية، طلب صرف دفعة من حساب إنجاز مشروع، طلب تسجيل بيانات تقييم الشركات العقارية، طلب إصدار شهادة بيان أملاك المتعامل، البحث عن شركات إدارة العقارات، طلب دورة، طلب تسجيل البيع المبدئي، طلب تسجيل إلغاء مبدئي، طلب اعتماد بدل الخدمات، طلب تصريح عقاري، طلب الغاء عقد إدارة العقارات، طلب تسجيل بيع مقترن برهن مبدئي، طلب دعوى ابتدائية، إضافة إلى غيرها من الخدمات المتنوعة.

وأكدت «أراضي دبي» أن بإمكان مختلف فئات المتعاملين التقديم على أي من خدمات الدائرة إلكترونياً، سواء من خلال الموقع الإلكتروني، أو عبر تطبيق «دبي ريست» المتوافر على متجري «آبل» و«غوغل».

أكثر 10 خدمات إقبالاً عبر «دبي ريست»

1- الاستعلام عن حالة مشروع عقاري (مشروعي): (عرض معلومات آنية عن

نسب إنجاز المشروعات، تفاصيل المشروعات، وتقارير التفتيش على المشروعات).

2- مؤشر الإيجار.

3- اللوحة الرئيسة: (محفظتي العقارية وتفاصيل العقار).

4- نظام المخالفات العقارية: تسجيل شكوى عقارية.

5- التصرفات العقارية.

6- تفاصيل الوسطاء وبيانات الوسيط.

7- التحقق من شهادة الملكية.

8- التصرفات: (طلب إصدار خارطة، طلب إصدار شهادة بين أملاك

العميل (لمن يهمه الأمر)، خدمات إيجاري، دفع بدل الخدمات).

9- استفسارات من المعنيين: (شركات الإدارة، شركات التقييم).

10- متابعة الدعوى من مركز فض المنازعات الإيجارية.

- شفافية الإجراءات مرتكز أساسي لتطوير القطاع العقاري.

- تعزيز الخدمات المبتكرة المواكبة لأحدث النظم العالمية.

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