عمومية «الإمارات دبي الوطني» تقرّ توزيع 40% نقداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد بنك الإمارات دبي الوطني اجتماع جمعيته العمومية الـ14 افتراضياً، ووافقت الجمعية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40%، بمقدار (40 فلساً للسهم الواحد) بقيمة إجمالية تتجاوز 2.52 مليار درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وخلال الاجتماع، قدم سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

تحديات وصعوبات

وقال سموّه: «كان 2020 عاماً مليئاً بالتحديات والصعوبات غير المسبوقة. وإننا ممتنون لحكومة دولة الإمارات والقيادة الرشيدة على إجراءات الاستجابة السريعة والحاسمة التي قامت باتخاذها لحماية صحة وسلامة السكان في الدولة، وذلك من خلال إصدار إرشادات واضحة ومدروسة، أتاحت إمكانية إعادة فتح الاقتصاد بنجاح خلال العام.

وقد كان لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة والموجهة التي أطلقها المصرف المركزي، بصمة بارزة في مساعدة ومؤازرة العملاء والبنوك في هذه الأوقات الصعبة. وإننا فخورون بالدور الذي لعبه بنك الإمارات دبي الوطني في دعم العملاء والاقتصاد، من خلال تقديم المساعدة المالية، إضافة إلى المشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية».

وأضاف سموّه: «الاستثمار الكبير الذي قام به بنك الإمارات دبي الوطني في التكنولوجيا الرقمية على مدى السنوات القليلة الماضية، قد مكّنه من التكيّف بسلاسة مع هذا التغيّر في سلوك التعامل المصرفي للعملاء. وبالنظر إلى أن نهج الاهتمام بالعملاء وخدمة المجتمع، يأتي في صميم استراتيجيتنا، فإننا نهدف إلى الاستمرار في ريادة المبادرات الاستراتيجية التي تقدم منتجات وخدمات متميزة، مع الحرص على تحقيق مكاسب ذات قيمة إضافية للمساهمين».

اليوبيل الذهبي

وتابع سموّه: «إننا مستمرون في دعم اقتصاد دولة الإمارات التي تحتفل وبكل فخر بيوبيلها الذهبي في عام 2021، وإنه من دواعي سرورنا أن نكون جزءاً لا يتجزأ من مسيرة تطور وازدهار الدولة على مدى الـ50 عاماً المقبلة. وبصفتنا الشريك المصرفي الرسمي لمعرض (إكسبو 2020 دبي)، فإننا نتطلع إلى لعب الدور المنوط بنا لإبراز ثقافة الابتكار والتسامح والفخر المتأصلة في الدولة، فيما ترحب بالوفود المشاركة والزوار من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف سموّه: «أود أن أتوجه بالشكر والعرفان إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على توجيهاتهما السديدة ورؤيتهما الثاقبة وقيادتهما الحكيمة. كما أشكر مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية وموظفينا على تفانيهم وإسهاماتهم في نجاحنا في ظل تلك الظروف الاستثنائية. كما أود أن أعرب عن امتناني لعملائنا ومساهمينا على ثقتهم ودعمهم المستمر».

عقد التأسيس

قامت الجمعية العمومية للبنك بالاطلاع والموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة للمواد التالية، على سبيل المثال وليس الحصر، (30 - 31 - 34 - 42 - 44 - 36 - 38- 39 - 46 - 57) ليتوافق مع التعديل على قانون الشركات رقم (2) لسنة 2015.

كما وافقت الجمعية على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية غير القابلة للتحويل إلى أسهم، التي سيتم إصدارها من قبل البنك، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية.

وبلغ إجمالي الدخل 23.2 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 4%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة نمو القروض، بما في ذلك دينيزبنك. وبلغ صافي الأرباح سبعة مليارات درهم، منخفضاً بنسبة 52%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 2% عن عام 2019 ليصل إلى 698 مليار درهم.

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