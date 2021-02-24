"نايت فرانك": 50 ألف مليونير جديد في الإمارات حتى 2025

المصدر: دبي – الإمارات اليوم





قالت شركة الاستشارات العالمية "نايت فرانك" إن عدد الأثرياء الذين يعيشون في الإمارات ممن تزيد ثرواتهم عن مليون دولار أميركي (3.67 مليون درهم)، وصل إلى 155 ألفاً و929 شخصاً بنهاية العام 2020، متوقعة أن يصل هذا العدد إلى 205 آلاف و664 فرداً في العام 2025، أي نحو 49.7 ألف مليونير جديد، بمعدل 9 آلاف و947 ثرياً كل عام.

وأضافت الشركة في تقرير "الثروة العالمية 2021"، حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منه، أن عدد الأشخاص من أصحاب الثروات الفائقة والذين تزيد قيمة أصولهم عن 30 مليون دولار (نحو 110 ملايين درهم) بلغ 1305 أشخاص بنهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1592 شخصاً في العام 2025، بمعدل 57 ثرياً جديداً كل عام.

وذكرت الشركة أن تقرير الثروة يظهر ارتفاعاً واضحاً ًفي الطلب على العقارات السكنية، حيث يتطلع 26% من أصحاب الثروات الضخمة العالمية لشراء منزل جديد في عام 2021، بزيادة حادة عن نسبة 21% في عام 2020.

وأضافت أن 31% من أصحاب الثروات الكبيرة في المنطقة يخططون لشراء عقار في عام 2021، ويمتد هذا الطلب إلى مختلف الأسواق، بما في ذلك الإمارات التي حلت ضمن قائمة أبرز 5 أسواق يتطلع لها الأثرياء في المنطقة، مشيرة إلى قوة جواز السفر الإماراتي الذي احتل المرتبة الأولى عالمياً مع بداية العام 2020.

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