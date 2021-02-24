مطارات الدولة تخلو من طائرات «بوينغ 777» بمحرك «بي دبليو 400»

المصدر: أبوظبي ــ وام





أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، أنها تعمل بصورة وثيقة مع إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، لمراقبة الوضع الحالي الخاص بإدخال أية تحديثات على طائرة «بوينغ 777» المجهزة بمحرك «بي دبليو 400».

وأضافت الهيئة، في بيان صدر عنها اليوم، أن الشركات الإماراتية لا تشغل حاليّاً أية طائرة مسجلة تعمل بمحركات «بي دبليو 400»، كما لا توجد أية طائرة أجنبية بهذا المحرك تعمل في مطارات الإمارات ومجالها الجوي.

وأضافت «الطيران المدني» أن الإجراءات المُتخذة من طرف دولة التصميم، والدول التي تشغل هذه الطائرات كافية، ولا توجد حاجة لاتخاذ أية إجراءات إضافية في دولة الإمارات في هذه المرحلة، مؤكدة مراقبة الوضع باستمرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



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