«دو» تعلن بدء رفع نسبة ملكية الأجانب إلى 49%

المصدر: دبي - وام

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن بدء رفع نسبة تملُّك الأجانب، من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات، في أسهمها من 22% إلى نسبة أقصاها 49%.

وأكدت الشركة، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، أنها رفعت نسبة تملّك مواطني دولة الإمارات والمؤسسات والهيئات الإماراتية بنسبة أقصاها 100% من رأسمال الشركة.

يشار إلى أن مجلس الإدارة أقرّ خلال اجتماعه، في يناير الماضي، تعديل نِسَب التملك في أسهم الشركة، وإلغاء أي قرارات سابقة بهذا الشأن، فيما منع التملك في أسهم الشركة لأي فرد أو مؤسسة أو شركة أو هيئة بنسبة تزيد على 5%، مع مراعاة المساهمين الحاليين المالكين لنسبة تفوق 5% من رأسمالها، كما منع التملك في أسهمها من قبل أي شركة اتصالات.

ومن المتوقع أن تشهد السيولة المتاحة للمساهمين الأجانب تحسناً كبيراً، بعد دخول قرار رفع نسبة التملك حيز التنفيذ، وذلك تماشياً مع الطلب المتزايد لتوفير مساحة إضافية للأطراف ذات المصلحة.

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