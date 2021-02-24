966 ألف طن بضائع عبر منفذ حتا الجمركي خلال 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد المدير العام لدائرة جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، أن منفذ جمارك حتا أدى دوراً حيوياً في تيسير سلاسل الإمداد، ودعم واردات السوق المحلية من مختلف السلع الأساسية خلال العام الماضي، الذي شهد إجراءات احترازية مشددة نتيجة تداعيات جائحة «كوفيد-19»، موضحاً أن إجمالي كمية البضائع بلغ 966 ألف طن عبر 75.1 ألف شاحنة، معظمها محملة بالسلع الغذائية كالخضراوات والفواكه، إضافة إلى مواد البناء.

ووجّه مصبح بضرورة تحقيق أفضل النتائج على صعيد الاستفادة من القدرات المتطورة لأجهزة المسح والتفتيش الذكية، والعمل على تطوير هذه القدرات، التي تعزز كفاءة عمليات التفتيش، عبر استخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، منوّهاً بأهمية الإنجازات التي حققتها الدائرة في هذا المجال، والتي مكنتها من الاستجابة بكفاءة عالية لتحديات مرحلة الجائحة، والمحافظة على انسيابية حركة التجارة، دعماً لتدفق البضائع الى الأسواق دون تأخير.

جاء ذلك، خلال زيارة مصبح والوفد المرافق له إلى مركز حتا الحدودي، ضمن برنامج الزيارات الميدانية للمراكز الجمركية في عام 2021، بهدف الوقوف على سير العمل وتعزيز جاهزية المراكز الجمركية، وتطوير قدرتها على إنجاز مهامها الحيوية بحماية المجتمع وتيسير التجارة.

من جهته، قال مدير إدارة المراكز الجمركية البرية، حميد الرشيد، إن مركز حتا أنجز خلال العام الماضي 90 ألف معاملة جمركية، فيما بلغ عدد الضبطيات 257 ضبطية، في حين بلغ عدد السيارات التي تعامل معها مفتشو المركز 137.2 ألف سيارة، مع إجمالي عدد المسافرين الذي وصل إلى 419.2 ألف مسافر.

بدوره، أفاد مدير أول مركز حتا الجمركي، حمد كاجور، بأن مركز حتا يتعامل مع نحو 170 شاحنة يومياً، حيث يتم التعاون التام مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية بشأن التحديثات والتعليمات المستمرة المتعلقة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى الإجراءات الوقائية والاحترازية.

75.1

ألف شاحنة نقلت البضائع عبر منفذ حتا العام الماضي.

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