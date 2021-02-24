500 شركة جديدة تشارك للمرة الأولى في فعاليات «غلفود»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

سجلت الدورة الحالية من معرض الخليج للأغذية «غلفود 2021» ارتفاعاً في عدد الشركات الدولية الجديدة، التي تشارك للمرة الأولى في المعرض، مقارنة بالدورة السابقة، على الرغم من جائحة فيروس «كورونا».

وكشفت إدارة المعرض في مركز دبي التجاري العالمي، لـ«الإمارات اليوم»، أن عدد الشركات الجديدة بلغ 500 شركة، تشكل ما نسبته 20% من إجمالي 2500 شركة مشاركة من 85 دولة، وذلك مقارنة بنسبة 9% خلال دورة العام الماضي.

وأكدو مسؤولو شركات دولية في المعرض أن الجائحة لم تمنع مشاركتهم الأولى في المعرض، مؤكدين ثقة الشركات الدولية بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة في دبي والمعرض، إضافة إلى الثقة المرتفعة بمكانة أسواق دبي، باعتبارها بوابة إقليمية لتوسع شركات الأغذية إلى أسواق الشرق الأوسط.

شركات جديدة

وتفصيلاً، قال مدير معرض الخليج للأغذية «غلفود» في مركز دبي التجاري العالمي، مارك نيبر، إن الدورة الحالية من المعرض شهدت ارتفاعاً في عدد الشركات الدولية الجديدة، التي تشارك للمرة الأولى، على الرغم من الظروف التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا».

وكشف أن 500 شركة جديدة تشارك في المعرض، تمثل ما نسبته 20% من إجمالي 2500 شركة مشاركة من 85 دولة، وذلك مقارنة بنسبة 9% فقط خلال دورة العام الماضي، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً إلى نجاح المعرض في استقطاب العديد من الشركات الجديدة في ظل الظروف الحالية.

وأضاف نيبر أن عدداً كبيراً من الشركات الدولية المنتجة والموردة للأغذية، حرص على المشاركة في دورة العام الجاري، في إطار التوسع بأنشطته عبر دبي نحو أسواق المنطقة، وتنشيط المبيعات في ظل ظروف الجائحة، لافتاً إلى أن الشركات الجديدة تعمل في قطاعات أغذية مختلفة، إضافة إلى شركات مختصة بتقنيات تجهيز وتعبئة وتغليف المنتجات الغذائية.

ثقة «الأعمال»

من جهته، قال مدير أول تطوير الأعمال لأسواق الإمارات وعُمان والبحرين في وكالة الاستثمار بايرلندا الشمالية، سكوت هانا، إن جناح إيرلندا الشمالية يشهد مشاركة 17 شركة، منها سبع شركات تشارك للمرة الأولى.

وأشار هانا إلى ثقة الشركات الدولية بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة في دبي والمعرض المتعلقة بالسلامة، إضافة إلى الثقة المرتفعة بمكانة أسواق دبي، باعتبارها بوابة إقليمية لتوسع شركات الأغذية إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط، لاسيما مع توافر الخدمات اللوجستية، وسهولة ممارسة الأعمال، والتصدير وإعادة التصدير عبر دبي إلى مختلف أسواق العالم.

شركات برازيلية

في السياق نفسه، أرجع رئيس وكالة ترويج التجارة والاستثمار للحكومة البرازيلية «أبيكس - برازيل»، سيرجيو سيغوفيا، مشاركة 11 شركة برازيلية جديدة، للمرة الأولى من إجمالي 50 شركة مشاركة، إلى اهتمام شركات الأغذية البرازيلية على الوجود في أسواق دبي، والاعتماد على مركز دبي، منصة إقليمية لتجارة الإغذية نحو مختلف دول المنطقة العربية وآسيا وإفريقيا.

ولفت إلى أن حجم الصفقات الموقعة للشركات البرازيلية، خلال معرض «غلفود 2020»، بلغ 857.692 مليون دولار، فيما يتوقع ارتفاع هذا الرقم خلال الدورة الحالية بنسبة 30%، مع عودة النشاط التجاري إلى التعافي السريع في أسواق الإمارات خلال الفترة الماضية، بما يدعم انسيابية الحركة التجارية.

وأشار إلى أن نسبة الصادرات الغذائية من البرازيل إلى الإمارات ارتفعت خلال الجائحة، بدعم من السياسة التي تنتهجها الإمارات في الأمن الغذائي، وتنويع مصادر الأغذية.

وأكد أنه على الرغم من تداعيات جائحة

«كوفيد-19» على العديد من الشركات الغذائية العالمية، فإن «غلفود 2021» لايزال يتمتع بأهمية محورية بالنسبة للوكالة ولتلك الشركات.

12 شركة فرنسية جديدة

قالت مديرة المنتجات الغذائية والزراعية في وكالة «بزنس فرانس» للصادرات في منطقة الشرق الأوسط، فلافي بيكايه، إن عدد الشركات الفرنسية الجديدة المشاركة للمرة الأولى في فعاليات «غلفود 2021»، بلغ 12 شركة من إجمالي 30 شركة مشاركة، مؤكدة أن ظروف الجائحة لم تمنع الشركات من المشاركة، بهدف البحث عن فرص للتوسع بأعمالها، من خلال منصات المعرض في دبي إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط.

- المعرض نجح في استقطاب شركات جديدة، رغم الظروف الحالية.

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