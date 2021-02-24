26.5 مليار درهم تجارة الإمارات من المواد الغذائية الأساسية خلال 9 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن إجمالي تجارة الإمارات من المواد الغذائية الأساسية، وتشمل 24 صنفاً غذائياً رئيساً، بلغ 26 ملياراً و502 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

وأوضح المركز في تقرير أصدره أمس، بمناسبة انعقاد معرض الخليج للأغذية (غلفود 2021)، أن إجمالي واردات الإمارات من المواد الغذائية الأساسية بلغ 19 ملياراً و135 مليون درهم، في حين بلغت قيمة الصادرات (تشمل الصادرات الوطنية وإعادة التصدير) سبعة مليارات و367 مليون درهم.

ووفقاً لمركز التنافسية والإحصاء، تشمل المواد الغذائية الأساسية خمس مجموعات، تشكل أساس الأمن الغذائي في الدولة، وتتضمن 24 صنفاً غذائياً رئيساً، هي: «المنتجات الحيوانية»، «الخضراوات»، «الفواكه»، «الحبوب والبقوليات»، وأخيراً مجموعة «المنتجات الأخرى».

المنتجات الحيوانية

وذكر التقرير أن تجارة الإمارات من «مجموعة المنتجات الحيوانية»، وتشمل اللحوم الحمراء، ولحوم الدجاج، والأسماك، والألبان ومشتقاتها، والبيض، جاءت في المرتبة الأولى من حيث القيمة، بإجمالي 13 ملياراً و239 مليون درهم، من بينها ورادات بـ10 مليارات و32 مليون درهم، وصادرات بقيمة ثلاثة مليارات و209 ملايين درهم تقريباً.

الحبوب والبقوليات

بدورها، تتضمن «مجموعة الحبوب والبقوليات»: القمح، الأرز، السكر، والبقوليات اليابسة، وحلت ثانياً بإجمالي يبلغ خمسة مليارات و558 مليون درهم، من بينها «واردات» بقيمة أربعة مليارات و386 مليون درهم.

«المنتجات الأخرى»

وجاءت تجارة الإمارات من «مجموعة المنتجات الأخرى»، وتشمل الزيت، والبّن، والشاي، وأطعمة الأطفال، في المركز الثالث، بقيمة ثلاثة مليارات و924 مليون درهم، من بينها «واردات» بقيمة مليارين و180 مليون درهم، و«صادرات» بقيمة مليار و744 مليون درهم.

«مجموعة الفواكه»

وحلت تجارة الإمارات من «مجموعة الفواكه» رابعاً من حيث القيمة، وتشمل: التفاح، الموز، البرتقال، الليمون، فضلاً عن التمر، بقيمة مليارين و788 مليون درهم، من بينها «واردات» بقيمة مليار و687 مليون درهم، وصادرات إجمالية بقيمة مليار و103 ملايين درهم.

«مجموعة الخضراوات»

أما إجمالي تجارة الإمارات من «مجموعة الخضراوات» التي تشمل: البطاطا، البصل، الطماطم، الخيار، الفلفل، والخضراوات الورقية، فبلغت 991 مليون درهم، من بينها «واردات» بقيمة 852 مليون درهم.

111.7 مليار درهم

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن إجمالي تجارة الإمارات من أصناف الغذاء الرئيسة، خلال الأشهر التسعة الأولى من الأعوام: 2017، 2018، 2019، 2020، بلغ 111 ملياراً و769 مليون درهم، من بينها «واردات» بقيمة 83 ملياراً و96 مليون درهم، بينما بلغت الصادرات الإجمالية شاملة الصادرات الوطنية وإعادة التصدير 28 ملياراً و673 مليون درهم.

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